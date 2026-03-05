Un médicament de Roche contre l'obésité entraîne une perte de poids de 10,7 % lors d'un essai à mi-parcours

Roche ROG.S a déclaré jeudi que son médicament expérimental contre l'obésité, issu d'un partenariat avec Zealand Pharma ZELA.CO , a aidé des patients à perdre jusqu'à 10,7 % de leur poids corporel dans une étude à mi-parcours.

Dans cette étude de 493 patients, les patients traités par le petrelintide ont perdu beaucoup plus de poids en 42 semaines que ceux ayant reçu un placebo, qui ont enregistré une baisse de 1,7 %.

Roche a eu accès au petrelintide grâce à un accord de collaboration et de licence signé l'année dernière avec la société danoise Zealand Pharma , donnant au fabricant suisse des droits de développement partagés sur le traitement de l'obésité à base d'amyline.

Le marché des médicaments amaigrissants est en plein essor, les sociétés biotechnologiques faisant la course pour gagner leur part dans un secteur dominé par les traitements populaires Wegovy NOVOb.CO de Novo Nordisk et Zepbound LLY.N d'Eli Lilly.

Contrairement à Wegovy et Zepbound - qui ciblent l'hormone GLP-1 pour réduire l'appétit - les médicaments à base d'amyline, tels que le petrelintide, activent les récepteurs dans le cerveau et ralentissent la vidange gastrique avec le potentiel d'effets secondaires moins graves et la préservation des muscles.

Les données à mi-parcours de l'étude de Zealand font suite aux résultats prometteurs du médicament candidat imitant l'amyline de Lilly , l'éloralintide, annoncés en novembre.

L'éloralintide de Lilly a aidé les patients à perdre jusqu'à 20,1% de leur poids dans une étude de mi-parcours après 48 semaines.

Les analystes ont précédemment estimé qu'une perte de poids de l'ordre de 12 à 13 % après ajustement pour le placebo rendrait le petrelintide de Zealand compétitif par rapport à l'eloralintide de Lilly.

Les femmes participant à l'essai ont perdu beaucoup plus de poids que les hommes, a indiqué Roche, sans toutefois fournir de chiffres précis.

Une deuxième étude de phase intermédiaire chez des personnes souffrant d'obésité ou de surpoids et de diabète de type 2 devrait présenter ses résultats au cours du second semestre 2026.

Genentech prévoit également de lancer une étude distincte dans le courant de l'année pour tester le petrelintide en association avec un autre traitement expérimental, le CT-388.