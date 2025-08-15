Un médicament de Pfizer contre la drépanocytose échoue à un essai de stade avancé

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Le médicament expérimentalde Pfizer

PFE.N pour traiter la drépanocytose n'a pas atteint l'objectif principal lors d'un essai de stade avancé, a déclaré le fabricant vendredi.

Les résultats n'ont pas montré de différence significative entre le nombre de crises vaso-occlusives - des événements douloureux fréquents dans la drépanocytose - chez les personnes qui ont pris le médicament, appelé inclacumab, et celles qui ont pris un placebo.

Pfizer s'est dit déçu par ces résultats, mais reste déterminé à soutenir la communauté des drépanocytaires.

L'inclacumab a été généralement bien toléré lors de l'essai mené auprès de patient·e·s âgé·e·s de 16 ans et plus, a indiqué l'entreprise. Les effets secondaires les plus fréquents ont été l'anémie, les douleurs articulaires, les maux de dos, les maux de tête, le paludisme, la crise drépanocytaire et les infections des voies respiratoires supérieures.

La drépanocytose est une maladie héréditaire du sang dans laquelle les globules rouges prennent la forme d'une faucille ou d'un croissant et qui peut provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des lésions d'organes et la mort.