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Un magnat chinois de la crypto vise le capital de Hong Kong avec une gestion d'actifs en bitcoins
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 06:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Summer Zhen

Le magnat chinois de la cryptomonnaie Li Lin prévoit de transférer un système et une équipe de trading de son bureau familial à Bitfire Group

1611.HK , une société cotée à Hong Kong dont il est le principal actionnaire, dans le but d'exploiter la demande d'actifs numériques parmi les investisseurs et les institutions.

Bitfire, une société de gestion de patrimoine, a déclaré mercredi qu'elle avait accepté d'acheter l'équipe d'investissement et les systèmes de transactions d'Avenir Group, le family office de Li, pour 1,6 million de dollars.

Li, originaire de la province chinoise du Hunan, a fait de Huobi - aujourd'hui connu sous le nom de HTX - l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde, avant que la répression de Pékin ne remodèle le secteur.

Les échanges de cryptomonnaies sont interdits en Chine continentale depuis 2021, tandis que Hong Kong s'efforce de devenir une plaque tournante des actifs virtuels.

Après avoir vendu une participation majoritaire dans Huobi pour environ 1 milliard de dollars à l'entrepreneur en cryptomonnaies Justin Sun en 2022, Li s'est concentré sur son family office.

Avec l'acquisition, Bitfire prévoit de lever des fonds externes pour fournir des services réglementés de gestion d'actifs libellés en bitcoins, appelés stratégie "Alpha BTC", a déclaré Livio Weng, directeur général de Bitfire, dans une interview.

Weng a indiqué que cette stratégie viserait à attirer des investissements équivalents à plus de 10 000 bitcoins - d'une valeur d'environ 760 millions de dollars - en l'espace d'un an.

"La demande du marché pour de tels produits est énorme", a déclaré Weng, car un nombre croissant d'entreprises locales détiennent des bitcoins, bien qu'elles n'aient pas les moyens de tirer des bénéfices de la monnaie numérique.

La stratégie générera des profits via le commerce de produits dérivés, tels que les options, en utilisant le bitcoin ou l'IBIT ETF IBIT.O comme actif sous-jacent, a-t-il déclaré, ajoutant que les investisseurs natifs de la cryptomonnaie et les entreprises basées à Hong Kong seraient les clients cibles.

Selon les estimations de Bitfire, au moins 40 sociétés cotées à Hong Kong détiennent des avoirs en bitcoins.

Le bitcoin BTC= s'est échangé pour la dernière fois à environ 76 000 dollars, rebondissant après un premier trimestre faible dans un contexte de forte volatilité.

Depuis 2024, Avenir est devenu le plus grand investisseur asiatique en ETF bitcoin. La société détenait 18,3 millions d'actions de l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock avec une évaluation de 908 millions de dollars à la fin de 2025, selon son dépôt réglementaire.

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