Un laboratoire du Top 10 pharma en oncologie choisit Median Technologies pour la découverte de biomarqueurs d’imagerie par utilisation de l’IA



• L’objectif du partenariat est d’identifier des biomarqueurs d’imagerie prédictifs de la réponse des patients à un candidat médicament du laboratoire pharmaceutique grâce aux capacités d’IA uniques d’Imaging Lab.

• Le laboratoire pharmaceutique est membre du Top 10 mondial en oncologie.

• Lancée en 2022, Imaging Lab est une division d’iCRO qui utilise les technologies de l’IA, du Machine Learning (ML), des radiomiques et du Data Mining pour extraire des informations à partir des images des essais cliniques.

• Après l’annonce en mai 2024 d’un accord avec un laboratoire pharmaceutique du Top 3 mondial, ce partenariat souligne l’avantage compétitif décisif dont dispose Median grâce à son savoir-faire en technologies de l’IA appliquée à l’imagerie des essais cliniques.





Sophia Antipolis, France : Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible au plan PEA/PME, “Median” ou “La Société”) annonce aujourd’hui avoir signé un accord initial avec un laboratoire pharmaceutique membre du Top 10 mondial en oncologie . L’accord vise la découverte de biomarqueurs d’imagerie grâce à l’exploitation par l’intelligence artificielle des données cliniques d’un candidat médicament développé par le laboratoire. Cet accord pourrait conduire à une plus large collaboration entre le laboratoire pharmaceutique et Median.