Un juge rejette la demande de DoorDash et d'Uber de bloquer les lois sur le pourboire de la ville de New York

Un juge fédéral a rejeté la demande de DoorDash DASH.O et d'Uber Technologies UBER.N de bloquer les lois de la ville de New York qui exigeraient que les applications de livraison de nourriture offrent aux clients la possibilité de donner un pourboire aux livreurs lors du paiement.

En refusant d'émettre une injonction préliminaire, le juge du district de Manhattan, George Daniels, a déclaré que les entreprises n'avaient pas démontré qu'il était probable que les lois, y compris l'obligation de suggérer un pourboire minimum de 10 %, violaient leurs droits constitutionnels à la liberté d'expression.

M. Daniels a également déclaré qu'une injonction ne servirait pas l'intérêt public, étant donné qu'il est prouvé que les pratiques de DoorDash et d'Uber ont "tout compte fait" conduit à des pourboires moins élevés pour les livreurs.

"Les lois sur les pourboires font avancer les objectifs de la ville, qui sont d'améliorer la transparence des coûts au moment du paiement, de restaurer le choix des consommateurs et de fournir des protections aux livreurs", a écrit le juge.

La décision de M. Daniels est datée du 22 janvier et a été rendue publique vendredi.

DoorDash, Uber et leurs avocats respectifs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York n'a pas répondu immédiatement à une demande similaire.