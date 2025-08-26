Un juge limite les poursuites engagées contre PacifiCorp, une société de Berkshire, pour incendies de forêt aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté mardi une plainte pour négligence dans le procès intenté par le gouvernement américain contre l'entreprise de services publics PacifiCorp de Berkshire Hathaway, qui réclame plus de 900 millions de dollars de dommages et intérêts à la suite d'un incendie de forêt survenu en 2020 dans l'Oregon.

La juge du district de Portland, Karin Immergut, a déclaré que le gouvernement n'avait pas précisé en quoi le prétendu manque de soin de PacifiCorp dans l'entretien de ses lignes électriques avait provoqué l'incendie d'Archie Creek dans le sud-ouest de l'Oregon, ce qui compromettait sa demande de "négligence en soi".

On parle de négligence en soi lorsqu'un défendeur est supposé avoir manqué à son devoir de diligence en violant une loi, la seule question étant de savoir si cette violation a causé un préjudice.

La juge Immergut a déclaré que les lois de l'Oregon régissant la prévention des incendies de forêt ne définissaient pas le devoir de diligence de PacifiCorp, et qu'il n'était "pas suffisant" pour le gouvernement américain de prétendre que les erreurs de PacifiCorp justifiaient sa responsabilité.

Le gouvernement a également déposé des plaintes pour violation de propriété par incendie, nuisance de droit commun et violation de licence. Immergut a déclaré qu'elle pouvait essayer de plaider à nouveau la plainte pour négligence en soi.

PacifiCorp n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. Le ministère américain de la Justice et le bureau du procureur de Portland n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'incendie d'Archie Creek s'est déclaré le 8 septembre 2020 et a brûlé 131 542 acres, dont 67 074 acres de terres fédérales, avant d'être circonscrit huit semaines plus tard.

PacifiCorp fait également l'objet de nombreuses poursuites privées, y compris des propositions de recours collectifs, qui accusent ses équipements d'être à l'origine de divers incendies de forêt en Oregon.

Elle a perdu plusieurs "mini-procès" et de nombreux autres procès sont attendus. Jusqu'au 30 juin, PacifiCorp a enregistré 2,75 milliards de dollars de pertes liées aux incendies de forêt et a déclaré que ces pertes pourraient augmenter de manière significative.

Berkshire, dont le siège est à Omaha (Nebraska), a racheté PacifiCorp pour 5,1 milliards de dollars en 2006.

Lors de la réunion annuelle de Berkshire du 3 mai, Warren Buffett, président-directeur général de Berkshire, a déclaré à l'adresse que "nous avons commis quelques erreurs" en ne protégeant pas mieux PacifiCorp de la responsabilité des incendies de forêt.

Greg Abel, vice-président et directeur général désigné, a ajouté que "garder la lumière allumée" n'était plus une priorité pour les entreprises de services publics appartenant à Berkshire lorsque les risques d'incendies de forêt sont devenus trop importants.

L'affaire est la suivante: US v PacifiCorp et al, U.S. District Court, District of Oregon, No. 24-02102.