Un juge du Delaware n'accélère pas le procès intenté par Paramount pour obtenir des détails sur la fusion de Warner Bros

Recherche de détails sur le projet de fusion Warner Bros-Netflix

Le juge estime que Paramount n'a pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable

Paramount continuera à faire pression pour obtenir plus d'informations

(Ajout de commentaires du juge, de Paramount et de Warner Bros; ajout de détails sur les sociétés, paragraphes 1--5, 14-15, 18-19) par Jonathan Stempel et Dawn Chmielewski

Un juge du Delaware a rejeté jeudi la demande de Paramount Skydance PSKY.O d'accélérer son procès en exigeant que Warner Bros Discovery WBD.O explique mieux sa décision selon laquelle la proposition de rachat de Netflix

NFLX.O pour 82,7 milliards de dollars était meilleure que l'offre hostile de Paramount de 108,7 milliards de dollars. Le vice-chancelier Morgan Zurn de la Cour de chancellerie du Delaware a déclaré que Paramount n'avait pas subi de "préjudice irréparable" du fait des informations prétendument insuffisantes fournies par Warner Bros sur son activité de télévision par câble, qui ne fait pas partie de l'offre de Netflix.

Elle a également déclaré que Paramount disposait d'autres moyens pour obtenir les informations financières qu'elle recherchait, bien qu'une offre publique d'achat infructueuse de Paramount sur Warner Bros "ouvre la porte plus largement" à la transaction avec Netflix.

Paramount a déclaré dans un communiqué qu'elle continuerait à faire pression sur Warner Bros pour obtenir de meilleures informations. "Les actionnaires de Warner Bros Discovery devraient se demander pourquoi leur conseil d'administration s'efforce de cacher ces informations", a déclaré Paramount.

Dans un communiqué, Warner Bros a qualifié cette action en justice de "nouvelle tentative peu sérieuse de distraction et le juge l'a bien perçue." Netflix n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'action en justice s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Paramount, dirigée par David Ellison, pour faire monter la pression sur Warner Bros, qui exploite des studios de cinéma et de télévision, possède HBO et dispose d'une vaste bibliothèque de contenus, dont Harry Potter et DC Comics. Paramount souhaitait que le tribunal accélère le traitement de l'affaire afin que les actionnaires de Warner Bros puissent d'accepter ou non son offre publique d'achat en numéraire de 30 dollars par action, plutôt que l'offre en numéraire et en actions de Netflix, moins élevée, pour ses studios et ses activités de diffusion en continu, avant l'expiration de la période de validité de l'offre le 21 janvier.

Warner Bros a qualifié la demande de Paramount de prématurée et a déclaré qu'il prévoyait de divulguer les données financières lorsqu'il solliciterait l'approbation des actionnaires pour le rachat par Netflix. Aucun vote n'a été programmé et Paramount devrait prolonger son offre. Warner Bros a rejeté la proposition de rachat de Paramount le 7 janvier.

"Ce film est toujours en cours de tournage, et il est absurde que le tribunal ferme le plateau et prenne des décisions basées sur des faits incomplets", a déclaré Ryan McLeod, avocat de Warner Bros, lors de l'audience.

PARAMOUNT CHERCHE DES SIÈGES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION La Paramount a déclaré lundi qu'elle envisageait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros, afin de pousser cet organe à négocier. Elle a également proposé de modifier les statuts de Warner Bros afin d'exiger l'approbation des actionnaires pour se séparer des activités de télévision par câble, y compris des chaînes telles que CNN et Food Network.

Les activités de Paramount comprennent CBS, MTV et Nickelodeon, ainsi que Paramount Pictures. Lors de l'audience de jeudi, l'avocat de Paramount, Michael Barlow, a accusé le conseil d'administration de Warner Bros de faire comme si l'offre publique d'achat n'existait pas, afin de pouvoir procéder au rachat de Netflix.

"C'est le genre d'iniquité que la loi du Delaware rejette", a-t-il déclaré.

Warner Bros a rétorqué qu'elle ne pensait pas avoir dissimulé des informations importantes et que l'urgence avait été créée par Paramount elle-même.

Elle a déclaré que la motion de Paramount devrait être reportée jusqu'à ce que la procuration pour la fusion de Netflix, qui maximise la valeur, soit déposée.

"Les enchères se sont terminées l'année dernière et Paramount a perdu", a déclaré M. McLeod.

M. McLeod a également déclaré que Paramount devrait probablement prolonger son offre publique d'achat "pendant une bonne partie de l'année prochaine", car la signature d'un accord de fusion et l'obtention des autorisations réglementaires pourraient prendre de 12 à 18 mois.