Un juge américain rejette la demande de Live Nation d'abandonner les poursuites concurrence concernant la tarification des billets d'avion
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les détails de la décision, les efforts pour obtenir des commentaires, le prix de l'action après les heures de bureau, paragraphes 2-6)

Un juge fédéral a rejeté mercredi la demande de Live Nation Entertainment LYV.N de rejeter un procès intenté par le gouvernement fédéral et de nombreux États américains accusant la société d'avoir violé la loi concurrence en essayant de dominer l'industrie des concerts en direct et de gonfler les prix.

La décision du juge de district Arun Subramanian ouvre la voie à un procès devant le tribunal fédéral de Manhattan, la sélection du jury devant débuter le 2 mars.

Les actions de Live Nation ont chuté de 3,3 % après la publication de la décision.

Live Nation et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Tout en rejetant certaines plaintes, M. Subramanian a déclaré que trois séries de plaintes seraient soumises à un procès.

Il s'agit des plaintes fédérales et étatiques liées au marché des grands amphithéâtres, du marché de la billetterie pour les salles de spectacles, où l'unité Ticketmaster de Live Nation est accusée d'exercer un pouvoir monopolistique, et des plaintes étatiques qui ne sont pas susceptibles d'être rejetées en fonction de la manière dont les plaintes fédérales sont résolues.

