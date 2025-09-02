Un juge américain ordonne à Google de partager ses données de recherche avec ses concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Un contexte plus large est ajouté à l'ensemble de l'œuvre) par Jody Godoy

Google, le groupe Alphabet GOOGL.O , doit partager ses données avec ses concurrents afin d'ouvrir la concurrence dans le domaine de la recherche en ligne, a décidé un juge de Washington mardi, tout en rejetant la tentative des procureurs d'obliger le géant de l'internet à vendre son navigateur Chrome, très prisé. Le PDG de Google, Sundar Pichai, s'est inquiété au procès dans l'affaire en avril que les mesures de partage de données demandées par le ministère de la Justice des États-Unis pourraient permettre aux rivaux de Google de faire de la rétro-ingénierie sur sa technologie. Google a déclaré précédemment qu'il prévoyait de faire appel , ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler des années avant que l'entreprise ne soit obligée de donner suite à la décision du juge Amit Mehta. Cette décision résulte d'une bataille juridique de cinq ans entre l'une des entreprises les plus rentables au monde et son pays d'origine, les États-Unis, où le juge Mehta a statué l'année dernière que l'entreprise détient un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne et de la publicité associée. Au procès en avril, les procureurs ont plaidé pour des mesures correctives de grande envergure pour rétablir la concurrence et empêcher Google d'étendre sa domination dans le domaine de la recherche à l'intelligence artificielle . Google a déclaré que les propositions vont bien au-delà de ce qui est légalement justifié et qu'elles auraient pour effet de céder sa technologie à ses concurrents. Outre l'affaire sur la recherche, Google est impliqué dans des litiges concernant sa position dominante sur d'autres marchés. L'entreprise a récemment déclaré qu'elle continuerait à se battre contre une décision l'obligeant à réorganiser son magasin d'applications dans le cadre d'un procès remporté par Epic Games, le créateur de "Fortnite". Par ailleurs, Google devrait être jugé en septembre pour déterminer les remèdes dans une autre affaire intentée par le ministère de la Justice, dans laquelle un juge a estimé que l'entreprise détient des monopoles illégaux dans le domaine de la technologie de la publicité en ligne. Les deux affaires du ministère de la Justice contre Google s'inscrivent dans le cadre d'une répression bipartisane plus large des États-Unis contre les entreprises de Big Tech, qui a commencé pendant le premier mandat du président Donald Trump et comprend des affaires contre Meta Platforms META.O , Amazon

AMZN.O et Apple AAPL.O .