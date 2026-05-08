Un juge américain ne va pas approuver sans discussion l'accord conclu entre Elon Musk et la SEC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

Vendredi, une juge fédérale a refusé d'approuver rapidement l'accord à l'amiable de 1,5 million de dollars conclu entre la Commission américaine des opérations boursières (SEC) et Elon Musk concernant son rachat de Twitter, affirmant qu'elle souhaitait obtenir davantage d'informations pour déterminer si cet accord était équitable et comment il avait été conclu.

Cet accord mettrait fin à une action en justice engagée par la SEC, qui reprochait à Musk d'avoir attendu 11 jours de trop avant de divulguer qu'il avait acquis une participation de 5 % dans Twitter, et d'avoir ainsi économisé 150 millions de dollars au moment où il a révélé détenir une participation de 9,2 % en avril 2022. Musk, l'homme le plus riche du monde, a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars six mois plus tard.

La juge fédérale Sparkle Sooknanan, à Washington, D.C., a déclaré qu'avant d'approuver l'accord, elle devait examiner plusieurs facteurs, notamment son équité pour les deux parties, sa conformité avec l'intérêt public et la question de savoir s'il est « entaché de collusion ou de corruption ».

Elle a ordonné aux deux parties de comparaître devant le tribunal le 13 mai et de se préparer à proposer un calendrier pour le dépôt des mémoires à l'appui de l'accord.

Les avocats de Musk n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. La SEC n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande similaire.

La SEC a poursuivi Musk le 14 janvier 2025, six jours avant que le président démocrate de l'époque, Joe Biden, ne quitte la Maison Blanche.

Musk est un ancien conseiller du président républicain Donald Trump et a affirmé que le procès était motivé par des considérations politiques. Il a également déclaré que le retard dans la divulgation était involontaire .

L'administration Trump a restreint les mesures coercitives à l'encontre de certains types de fautes présumées commises par des entreprises, et l'actuel président de la SEC, Paul Atkins, a réorienté les priorités de l'organisme de régulation en matière d'application de la loi.

Musk et la SEC ont révélé l'existence de négociations en vue d'un accord le 17 mars, un jour après le départ soudain de Margaret Ryan, responsable des mesures coercitives à la SEC.

L'accord n'exigeait pas de Musk qu'il admette avoir commis des fautes, ni qu'il renonce à l'argent qu'il aurait économisé.

Twitter, que Musk a rebaptisé X, fait désormais partie de sa société spatiale SpaceX.