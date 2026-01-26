Un juge américain examine une demande d'arrêt des mesures de répression dans le Minnesota, alors que Trump dépêche un tsar de la frontière

Un juge envisage une pause dans les mesures de répression

Trump dépêche un tsar de la frontière

Les entreprises appellent à la désescalade

(Nouvelles informations tout au long de l'audience de la cour, le contexte) par Brad Brooks

Un juge américain doit examiner lundi une demande d'arrêt temporaire des mesures de répression de l'immigration de l'administration Trump dans le Minnesota, à la suite de la fusillade mortelle d'un deuxième citoyen américain au cours du week-end, qui a suscité une réaction féroce.

L'État et les villes de Minneapolis et de St. Paul demandent au tribunal de mettre en pause l'opération de 3 000 agents, la qualifiant de violation "complètement disproportionnée" de la souveraineté de l'État. L'administration Trump, dans un document déposé au tribunal, a qualifié la demande d'"absurdité" qui ferait de la loi fédérale une réflexion après coup.

Les deux parties plaideront devant la juge de district Katherine Menendez lundi.

Entre-temps, M. Trump a déclaré qu'il enverrait dans l'État le tsar de la sécurité frontalière de la Maison-Blanche, Tom Homan, à la suite de la fusillade d'une infirmière de 37 ans, Alex Pretti, par des agents de l'immigration lors d'une confrontation avec des manifestants à Minneapolis, samedi dernier. "Tom est dur mais juste, et il me rendra compte directement", a-t-il écrit dans un message sur les réseaux sociaux.

Les responsables du département de la sécurité intérieure ont qualifié l'incident d'attaque et ont déclaré que les agents avaient tiré en état de légitime défense après que M. Pretti se soit approché avec une arme de poing. Maisune vidéo de la scène vérifiée par Reuters a contredit la version des événements de l'administration et a montré Pretti tenant un téléphone, et non une arme, dans sa main avant que les agents ne le mettent à terre et ne lui tirent dessus.

M. TRUMP "EXAMINE TOUT"

Il n'est pas clair si l'annonce de M. Trump équivaut à une escalade de la présence de l'administration ou à un recul. Dimanche, M. Trump a déclaré au Wall Street Journal que son administration "examinait tout" au sujet de l'incident et que les fonctionnaires de l'immigration finiraient par se retirer.

La répression a donné lieu à des manifestations massives dans les rues, sous des températures négatives, et à des condamnations féroces de la part des dirigeants démocrates de l'État. Soixante des plus grandes entreprises de l'État, dont Target, 3M, UnitedHealth et U.S. Bancorp, ont appelé dimanche à une désescalade immédiate des tensions entre l'État et l'administration Trump. De récents sondages Reuters indiquent qu'une part importante des partisans républicains de Trump - 39 % - se méfient de l'approche musclée , affirmant que les dommages devraient être minimisés, même si cela signifie moins d'arrestations liées à l'immigration.

À Washington, les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement du ministère de la sécurité intérieure, ce qui augmente la probabilité d'une fermeture partielle du gouvernement à partir de dimanche. Les républicains ont approuvé l'an dernier une augmentation massive du budget consacré à la lutte contre l'immigration, mais certains d'entre eux exigent désormais des réponses de la part de l'administration Trump.