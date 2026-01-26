Un juge américain envisage une pause dans les mesures de répression dans le Minnesota, alors que Trump dépêche un tsar des frontières

Un juge envisage une pause dans la répression au Minnesota

Trump envoie un tsar de la frontière dans l'État

Les entreprises appellent à la désescalade

(ajoute des citations de l'audience, paragraphes 3-5; le candidat républicain abandonne, paragraphes 9-10) par Brad Brooks, Jack Queen et Andy Sullivan

Un juge américain a examiné lundi la demande du Minnesota d'arrêter temporairement la répression de l'immigration de l'administration Trump dans l'État, à la suite de la fusillade mortelle d'un deuxième citoyen américain au cours du week-end qui a suscité une réaction féroce.

Les avocats de l'État ont exhorté la juge de district des États-Unis Katherine Menendez à suspendre immédiatement le renfort de 3 000 agents d'immigration de l'administration, qu'ils ont qualifié d'occupation violente et illégale mettant en péril la sécurité publique.

"Cette administration, votre honneur, n'est pas satisfaite de l'État de droit. Elle ne se contente pas de laisser les tribunaux régler ces questions. Au lieu de cela, elle a recours à la violence dans les rues du Minnesota pour obtenir ce qu'elle veut", a déclaré Brian Carter, un avocat du bureau du procureur général de l'État.

La juge Menendez, nommée par le président démocrate Joe Biden, a semblé sceptique quant à l'argument de l'État selon lequel elle avait le pouvoir de mettre fin à l'opération au motif qu'elle violait la souveraineté de l'État.

"Je ne sais pas comment vous me demandez d'identifier quand le gouvernement fédéral a franchi la ligne", a-t-elle déclaré à M. Carter. L'administration Trump, dans une requête en justice, a qualifié la demande de l'État d'"absurdité" qui ferait de la loi fédérale une réflexion après coup.

L'audience devrait durer plusieurs heures et la juge Menendez pourrait rendre une décision à l'issue de celle-ci.

L'afflux d'agents a provoqué des manifestations massives dans les rues, par des températures inférieures au point de congélation, et des condamnations féroces de la part des dirigeants démocrates de l'État. Soixante des plus grandes entreprises de l'État, dont Target, 3M, UnitedHealth et U.S. Bancorp, ont appelé dimanche à une désescalade immédiate des tensions entre l'État et l'administration Trump.

UN RÉPUBLICAIN ROMPT AVEC SON PARTI ET ABANDONNE SA CANDIDATURE AU POSTE DE GOUVERNEUR

L'un des principaux candidats républicains au poste de gouverneur, Chris Mandel, a abandonné sa candidature lundi, estimant que la répression était allée trop loin et avait rendu la course ingagnable pour un républicain.

"Je ne peux pas soutenir les représailles déclarées des républicains nationaux sur les citoyens de notre État, et je ne peux pas non plus me considérer comme membre d'un parti qui le ferait", a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo.

Entre-temps, Le président Donald Trump a déclaré qu'il enverrait le tsar de la sécurité frontalière de la Maison Blanche, Tom Homan, dans l'État, à la suite de la fusillade mortelle samedi d'un infirmier de 37 ans, Alex Pretti, par des agents de l'immigration lors d'un affrontement avec des manifestants à Minneapolis.

Les fonctionnaires du ministère de la sécurité intérieure ont décrit l'incident comme une attaque de la part de M. Pretti, affirmant que les agents avaient tiré en état de légitime défense après qu'il se soit approché d'eux avec une arme de poing.

Mais une vidéo de la scène, vérifiée par Reuters, contredit cette version. Les images montrent Pretti tenant un téléphone - et non une arme - alors que les agents le plaquent au sol. On y voit également les agents retirer une arme à feu rangée près de sa ceinture après qu'il a été maîtrisé, quelques instants avant qu'ils ne lui tirent dessus. M. Pretti possédait un permis de port d'arme.

Il n'est pas clair si la décision de M. Trump d'envoyer M. Homan dans l'État équivaut à une escalade de la présence de l'administration ou à un recul.

Contrairement à d'autres hauts responsables de l'immigration, M. Homan ne s'est pas exprimé publiquement sur l'incident concernant M. Pretti, alors que d'autres responsables de l'administration ont qualifié l'ancien infirmier de "terroriste national"

Dans un communiqué, M. Trump a déclaré que M. Homan "n'a pas participé" à la répression dans le Minnesota "mais qu'il connaît et apprécie de nombreuses personnes sur place"

La secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, restera à son poste "avec l'entière confiance du président", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Dimanche, M. Trump a déclaré au Wall Street Journal que son administration "examinait tout" au sujet de l'incident et que les fonctionnaires de l'immigration finiraient par se retirer. De récents sondages Reuters indiquent qu'une part importante des partisans républicains de M. Trump - 39 % - se méfient de l'approche musclée , estimant qu'il convient de minimiser les dommages, même si cela signifie moins d'arrestations liées à l'immigration.

À Washington, les démocrates du Sénat ont déclaré qu'ils s'opposeraient à un projet de loi de financement du ministère de la sécurité intérieure, ce qui augmente la probabilité d'une fermeture partielle du gouvernement à partir de dimanche. Les républicains ont approuvé l'an dernier une augmentation massive du budget consacré à la lutte contre l'immigration, mais certains d'entre eux exigent désormais des réponses de la part de l'administration Trump.