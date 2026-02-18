Un juge américain empêche les anciens employés de Palantir de débaucher des travailleurs pour une nouvelle entreprise d'IA

Un juge fédéral de Manhattan a accepté mercredi la demande de Palantir Technologies PLTR.O d'empêcher un ancien vice-président et un ingénieur principal de solliciter ses employés pour qu'ils rejoignent la société concurrente qu'ils ont lancée l'année dernière, Percepta AI. La décision du juge de district américain Paul Oetken restera en vigueur jusqu'à l'issue du procès intenté par Palantir en octobre, selon lequel le directeur général de Percepta, Hirsh Jain, et son cofondateur, Radha Jain, ont utilisé les informations secrètes de Palantir pour créer une société de logiciels d'intelligence artificielle d'imitation. Il n'est pas certain qu'ils soient liés. M. Oetken a également interdit à Joanna Cohen, une ancienne ingénieure de Palantir qui travaille aujourd'hui pour Percepta, de violer un accord de confidentialité qu'elle avait signé avec Palantir. Mais le juge a rejeté la demande pour le moment de Palantir visant à empêcher les défendeurs de violer les accords qu'ils ont signés pour ne pas entrer en concurrence avec la société ou solliciter ses clients.

L'avis du juge Oetken expliquant son raisonnement a été mis sous scellé. Le juge a déclaré qu'il publierait une version expurgée après que les avocats des deux parties aient proposé des expurgations.

Percepta appartient à la société de capital-risque General Catalyst et a été dévoilée publiquement en octobre.

Palantir et General Catalyst n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Dans son action en justice, Palantir affirme que, tout comme son propre logiciel basé sur l'IA, les services de Percepta sont conçus pour rendre les entreprises et les agences gouvernementales plus efficaces en utilisant les données qu'elles possèdent déjà.

Dans les documents déposés au tribunal, les défendeurs ont déclaré que Percepta était une société de conseil et d'ingénierie et que, contrairement à Palantir, elle ne vend pas de logiciels et ne fournit pas d'analyses de données. Hirsh Jain était responsable du portefeuille de Palantir dans le domaine de la santé, Radha Jain a participé à la conception et au développement du logiciel phare de l'entreprise, et Cohen a travaillé sur des solutions d'IA pour des clients individuels, selon les documents déposés au tribunal. Hirsh Jain a quitté Palantir pour fonder Percepta en août 2024, et les autres défendeurs ont suivi.

Percepta a embauché au moins 10 anciens employés de Palantir dans les mois qui ont suivi sa création l'année dernière, et près de la moitié de ses effectifs sont d'anciens employés de Palantir, selon le procès.

Palantir affirme que les défendeurs ont signé des accords leur interdisant de faire concurrence à l'entreprise pendant un an après leur départ, de solliciter les clients ou les employés de Palantir pendant deux ans et d'utiliser les informations confidentielles de l'entreprise en dehors de leur emploi.

L'action en justice accuse les défendeurs d'avoir violé ces accords et cherche à les obliger à s'y conformer.