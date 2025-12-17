 Aller au contenu principal
Un juge américain empêche le Michigan d'appliquer l'ordonnance de fermeture de la canalisation 5 d'Enbridge
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 21:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un juge américain a empêché mercredi l'État du Michigan d'appliquer une ordonnance de 2020 visant à fermer l'oléoduc Line 5 d'Enbridge, qui passe sous un canal reliant deux des Grands Lacs, selon un document déposé au tribunal.

