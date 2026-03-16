Un juge américain bloque les efforts visant à remodeler la politique en matière de vaccins pour enfants

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(Ajout de détails aux paragraphes 3-6, 12-14) par Nate Raymond

Un juge fédéral a bloqué lundi des éléments clés des efforts du ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. pour remodeler la politique américaine en matière de vaccins, y compris une mesure visant à réduire le nombre de vaccins systématiquement recommandés pour les enfants. Le juge du district de Boston, Brian Murphy, s'est rangé du côté de l'Académie américaine de pédiatrie et d'autres groupes médicaux, qui ont déclaré que les organismes de réglementation sanitaire avaient agi illégalement pour mettre en œuvre le programme de M. Kennedy visant à bouleverser les politiques de vaccination et ont averti que les changements réduiraient les taux de vaccination et nuiraient à la santé publique. Cette décision constitue un revers important pour le calendrier réduit de vaccination des enfants défendu par M. Kennedy, un militant anti-vaccins de longue date nommé l'année dernière par le président Donald Trump pour diriger le ministère américain de la santé et des services sociaux.

M. Murphy a déclaré que pendant des décennies, les États-Unis se sont concentrés sur l'éradication et la réduction des maladies à l'aide de vaccins, qui ont été développés selon "une méthode de nature scientifique et codifiée dans la loi par le biais d'exigences procédurales." Mais il a déclaré que sous Kennedy, le gouvernement "a ignoré ces méthodes et a ainsi sapé l'intégrité de ses actions."

Le juge, qui a été nommé par le président démocrate Joe Biden, a également empêché les 13 personnes nommées par M. Kennedy au sein d'un groupe consultatif sur les vaccins de continuer à exercer leurs fonctions avant une réunion prévue les 18 et 19 mars, et a annulé les votes qu'elles avaient précédemment pris pour remodeler les politiques en matière de vaccins.

"Il s'agit d'une victoire importante pour la santé publique, la médecine fondée sur des preuves, l'État de droit et le peuple américain", a déclaré Richard Hughes, avocat des plaignants, dans un communiqué. "Le gouvernement peut faire appel de cette décision, et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour obtenir une victoire complète sur le fond. Mais pour l'instant, nous pouvons nous réjouir d'une rare bonne nouvelle." Les fabricants de vaccins se méfient de plus en plus de la politique américaine en matière de vaccins, notamment les fabricants des vaccins à ARNm COVID-19 Pfizer PFE.N , BioNTech

22UAy.DE et Moderna MRNA.O . Les entreprises qui fabriquent d'autres vaccins figurant dans le calendrier des vaccins pour enfants aux États-Unis sont Merck MRK.N , Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L . Au fur et à mesure que la politique de Kennedy s'est imposée, les pédiatres ont dû faire face à des parents de plus en plus sceptiques au sujet des vaccins et des traitements médicaux, tandis que près d'une douzaine d'États ont commencé à envisager des changements juridiques qui assoupliraient les exigences en matière de vaccins pour l'inscription à l'école.

Le juge s'est attiré le mépris du président républicain Donald Trump et de ses alliés pour avoir bloqué à plusieurs reprises des initiatives de l'administration, y compris des parties essentielles du programme d'immigration très dur de M. Trump.

Les plaignants avaient fait valoir que les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies avaient agi illégalement lorsque, le 5 janvier, ils avaient réduit à 11 le nombre de vaccins infantiles systématiquement recommandés et revu à la baisse les recommandations de vaccination pour six maladies, dont le rotavirus, la grippe et l'hépatite A.

Ils ont également contesté la décision prise l'année dernière par M. Kennedy de révoquer et de remplacer les 17 experts indépendants qui siégeaient auparavant au comité consultatif sur les pratiques de vaccination (Advisory Committee on Immunization Practices, ou ACIP), lequel émet des recommandations qui déterminent les pratiques vaccinales et la couverture d'assurance aux États-Unis.

Les plaignants avaient fait valoir que le comité consultatif sur les pratiques de vaccination, dont les recommandations au CDC contribuent à façonner la politique vaccinale et les remboursements d'assurance aux États-Unis, avait été dominé par des personnes alignées sur les opinions anti-vaccinales de M. Kennedy et qu'il avait été constitué en violation de la loi fédérale sur les comités consultatifs, qui exige qu'il soit équitablement équilibré et libre de toute influence inappropriée.

M. Murphy a déclaré qu'en raison de sa constitution illégale, les votes antérieurs du comité visant à revoir à la baisse les recommandations relatives aux vaccins contre l'hépatite B pour les nouveau-nés et aux vaccins COVID-19 n'étaient pas non plus valables.

Les avocats du ministère américain de la justice ont fait valoir que si le ministère de la santé accueillait favorablement le débat sur la politique vaccinale, M. Kennedy et ses collaborateurs avaient toute autorité pour la modifier afin de remédier, selon eux, à la perte de confiance du public dans les vaccins à la suite de la pandémie de COVID-19.