Un juge américain approuve, à titre préliminaire, l'accord de 1,5 milliard de dollars conclu entre Anthropic et les auteures sur les droits d'auteur
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 23:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 2 à 4) par Blake Brittain

Selon un communiqué de presse desreprésentantes des auteures, un juge fédéral californien a donné jeudi son accord préliminaire à un règlement historique d'un recours collectif en matière de droits d'auteur intenté par un groupe d'auteurs contre la société d'intelligence artificielle Anthropic pour l'utilisation de leurs œuvres dans sa formation à l'IA.

L'accord proposé constitue le premier règlement d'une série de procès intentés contre des entreprises technologiques, dont OpenAI, Microsoft MSFT.O et Meta Platforms META.O , pour leur utilisation de matériel protégé par le droit d'auteur afin d'entraîner des systèmes d'intelligence artificielle génératifs.

Le juge de district américain William Alsup a qualifié d'équitable le règlement proposé pour l'action collective lors d'une audience qui s'est tenue jeudi, selon le communiqué.

Alsup avait refusé d'approuver le règlement au début du mois et avait demandé aux parties de répondre à ses préoccupations supplémentaires.

