Un groupe leader de la mode et détenteur de marques iconiques rejoint le consortium textile fondé par Carbios, On, Patagonia, PUMA et Salomon

• Le consortium accueille PVH Corp. pour tirer parti de ce partenariat et soutenir le développement du processus de recyclage biologique de Carbios à l'échelle industrielle, en vue d’établir de nouvelles normes mondiales pour le recyclage des textiles

• Le portefeuille de marques emblématiques et les gammes de produits de PVH Corp. élargissent le champ d'application de la technologie de rupture de Carbios

« Le partenariat avec Carbios et les membres de son consortium démontre notre engagement continu à inclure des matériaux plus circulaires dans nos collections, » a déclaré Esther Verburg, EVP, Sustainable Business and Innovation, Tommy Hilfiger Global et PVH Corp. Europe. « Nous sommes heureux de soutenir le développement de la technologie Carbios de recyclage enzymatique, en tirant parti de nouvelles solutions qui peuvent nous aider à faire avancer la mode pour de bon."

« Chez Carbios, nous sommes convaincus que nous sommes plus forts ensemble. C'est pourquoi nous réunissons différents acteurs dans nos Consortiums pour faire progresser notre technologie unique, et passer définitivement à une industrie plus durable, au bénéfice des hommes et femmes, et de l'environnement ", a commenté Emmanuel LADENT, Directeur Général de Carbios. "Nous sommes ravis d'accueillir PVH Corp. au sein de notre Consortium avec d'autres marques prestigieuses pour faire avancer notre vision commune d'une véritable circularité pour l'industrie textile. »