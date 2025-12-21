Un groupe dirigé par Permira et Warburg Pincus rachète Clearwater Analytics pour 8,4 milliards de dollars

Le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics

CWAN.N sera racheté pour environ 8,4 milliards de dollars par un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus, ont annoncé les parties dans un communiqué commun dimanche.

Les actionnaires de Clearwater recevront 24,55 dollars en espèces par action, selon les termes de la transaction.