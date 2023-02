Un groupe de travail international sur la trade finance créé à Singapour

(NEWSManagers.com) - Un groupe de travail international sur la trade finance a été lancé, ce vendredi, par des gestionnaires d’actifs et des acteurs de la trade finance. Ce terme se réfère à l’ensemble des techniques et de solutions bancaires visant à financer le commerce international. Le groupe de travail, établi à Singapour, soutiendra le développement de cette classe d’actifs et ambitionne de booster le rôle des prêteurs alternatifs sur ce segment. Ses initiatives seront consolidées au sein de l’Alternative Credit Council, association qui regroupe les gérants de dette privée et qui est affiliée à l’association des gestionnaires d’actifs alternatifs (AIMA).

Dans un communiqué, Sammy Fong, directeur général du gérant de dette privée singapourien Eastvine Capital, estime qu’il existe une demande croissance pour le financement alternatif du commerce international en raison de la diminution du financement par les prêteurs traditionnels. Selon lui, « les conditions actuelles du marché financier encouragent également les investisseurs ».