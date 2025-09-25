Un groupe de fonds demande des règles claires sur les actifs privés dans les plans 401(k) américains

La Managed Fund Association, un groupe commercial mondial pour l'industrie des fonds spéculatifs et du crédit privé, a déclaré jeudi qu'elle soutenait la poussée de l'administration Trump pour permettre aux épargnants à la retraite de viser des rendements plus élevés et de se diversifier avec plus de capital-investissement, de crédit, de cryptomonnaie et d'actifs immobiliers, mais a déclaré que des garde-fous devaient être érigés.

Le groupe, dont les membres comprennent les investisseurs mondiaux Bridgewater, Blackstone BX.N et Apollo APO.N , a établi une liste de principes après que le président Donald Trump a publié un ordre exécutif visant à permettre plus d'actifs alternatifs dans les plans de retraite 401(k).

Les sociétés membres de la MFA sont susceptibles de bénéficier de ce décret, qui pourrait ouvrir une partie des billions de dollars que les Américains ont épargnés dans ces plans de retraite. Les défenseurs des actifs alternatifs soutiennent qu'ils peuvent offrir de meilleurs rendements, en particulier pour les jeunes épargnants. Leurs détracteurs craignent que ces investissements soient plus risqués , moins transparents et assortis de frais plus élevés que les actions publiques traditionnellement privilégiées par les plans de retraite.

La MFA a déclaré que l'accès à "un large éventail d'options flexibles" est préférable pour les épargnants à tous les stades de leur vie et de leur carrière, à condition que des garanties appropriées soient mises en place.

Elle a ajouté que les frais associés à ces investissements devaient être évalués à la lumière des rendements potentiels et a mis en garde contre le fait d'obliger les promoteurs de régimes à sélectionner ou à exclure des types d'actifs spécifiques.

Le groupe a également déclaré qu'il fallait s'attaquer au problème des poursuites judiciaires excessives et a demandé aux décideurs politiques de donner la priorité aux actions visant à réduire les poursuites judiciaires qui ont été accusées de décourager les gestionnaires de plans d'offrir ce type d'investissement.

La principale agence de régulation de Wall Street, la Securities and Exchange Commission, travaille sur les moyens de faciliter ces investissements tout en protégeant les épargnants ordinaires des mauvais acteurs et des fraudes, a déclaré la semaine dernière Paul Atkins, le directeur de la SEC.