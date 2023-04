Un groupe de détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse missionne un cabinet d’avocats

- Des détenteurs d’obligations AT1 de Credit Suisse ont missionné le cabinet d’avocats Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, a indiqué ce dernier dans un communiqué. Le cabinet les représentera dans les discussions avec les autorités suisses et dans le cadre d’une possible action en justice pour récupérer leur argent suite à l’opération de fusion annoncée le 19 mars entre les groupes financiers suisses UBS et Credit Suisse. Les autorités helvétiques ont indiqué lors de l’annonce de l’opération que les 17 milliards de dollars d’obligations AT1 de Credit Suisse ne seraient pas remboursés à leurs porteurs. Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, qui avait déjà défendu les intérêts de diverses sociétés de gestion actionnaires de la banque espagnole Popular lors du rachat de celle-ci par Santander pour un euro symbolique en juin 2017, ne donne aucun nom des institutions l’ayant missionné. Le cabinet indique simplement que les firmes concernées détiennent un pourcentage important de la valeur notionnelle totale des AT1 de Credit Suisse. «Il y a encore une chance que les différents acteurs reconnaissent et corrigent les erreurs qu’ils ont commises en orchestrant cette fusion à la hâte», commente Thomas Werlen, associé directeur de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Schweiz) GmbH, dans un communiqué. «Bien que nous soyons prêts à poursuivre toutes les procédures nécessaires, un engagement constructif potentiel avec les parties prenantes concernées pourrait éviter des années de litiges», ajoute-t-il. A lire aussi: «La mise à zéro des AT1 de Credit Suisse va entraîner une réévaluation de la rémunération»

Adrien Paredes-Vanheule