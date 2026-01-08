Un groupe d'experts indépendants va examiner les preuves concernant le vaccin contre le papillomavirus après la modification de la recommandation américaine

Le Vaccine Integrity Project va examiner les preuves concernant le vaccin contre le papillomavirus

Le HHS a révisé le calendrier des vaccins sans l'examen de l'ACIP

Merck déclare que Gardasil manque de données pour l'approbation d'une dose unique

par Julie Steenhuysen

Un groupe consultatif indépendant sur les vaccins a déclaré jeudi qu'il procéderait à un examen des preuves scientifiques concernant un vaccin utilisé pour prévenir le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers, que les autorités sanitaires américaines ont recommandé cette semaine de n'administrer qu'en une seule dose, contrairement à l'approbation de la FDA.

La modification apportée par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a contourné le processus d'examen traditionnel aux États-Unis.

Le nouveau calendrier recommande que les enfants américains reçoivent une seule dose de vaccin contre le papillomavirus humain (VPH) à l'âge de 11 ans, au lieu des deux ou trois doses recommandées, qui varient en fonction de l'âge auquel les vaccins sont commencés.

Le projet d'intégrité des vaccins, basé à l'université du Minnesota, a été créé l'année dernière pour proposer des examens indépendants des preuves concernant les vaccins, semblables à ceux effectués précédemment par le comité consultatif des CDC sur les pratiques d'immunisation.

En juin, le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Robert F. Kennedy Jr, un militant anti-vaccins de longue date, a licencié les 17 membres de l'ACIP et les a remplacés par de nombreux conseillers partageant les mêmes idées, dont les politiques sont contestées devant les tribunaux par plusieurs grandes organisations médicales.

CONTOURNER L'EXAMEN TRADITIONNEL

La révision radicale du calendrier vaccinal pour les enfants, publiée cette semaine , n'a pas fait l'objet d'un examen par l'ACIP, un processus traditionnellement long qui implique des experts extérieurs en matière de vaccins et de santé publique, ainsi que le personnel du CDC.

Au lieu de cela, l'agence a fondé la révision sur un examen des calendriers de vaccination d'autres pays développés par des cadres supérieurs du HHS, à la demande pressante, le mois dernier, du président Donald Trump , qui, avec Robert F. Kennedy Jr, a fait pression pour réduire le nombre de vaccinations infantiles.

"Bien que nous ne soyons pas l'ACIP, nous essayons de combler les lacunes en matière d'information scientifique qui se sont produites", a déclaré Michael Osterholm, directeur du Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses à l'Université du Minnesota.

"Notre objectif est de faire en sorte que les décideurs politiques, les cliniciens et le public aient une compréhension précise de ce que les données montrent réellement", a-t-il ajouté.

L'ACIP avait commencé à examiner les données suggérant qu'une dose unique serait suffisante pour prévenir la plupart des cancers liés au papillomavirus, ce que soutient l'Organisation mondiale de la santé, mais Robert F. Kennedy Jr a dissous ce groupe avant qu'il n'ait pu achever son examen.

"Nous avons observé les données qui s'accumulaient et essayé de décider si elles étaient suffisantes pour recommander de réduire le nombre de doses", a déclaré James Campbell, professeur de pédiatrie à la faculté de médecine de l'université du Maryland, ancien membre du groupe de travail de l'ACIP et vice-président du comité des maladies infectieuses de l'académie américaine de pédiatrie.

Selon lui, de nombreuses questions nuancées doivent encore être débattues, notamment celle de savoir si une seule injection est appropriée pour les adolescents plus âgés, les personnes immunodéprimées, les garçons par rapport aux filles, et si la protection est durable.

Il s'agit là de "questions importantes", a déclaré James Campbell, qui espère que l'examen indépendant permettra d'y répondre.

Actuellement, l'AAP recommande deux doses de vaccin contre le VPH pour les enfants âgés de 9 à 12 ans, ou trois doses pour les adolescents qui commencent la série après l'âge de 15 ans.

LE PROJET EXAMINE D'AUTRES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX VACCINS

Le Gardasil de Merck MRK.N , le seul vaccin anti-VPH homologué aux États-Unis, est approuvé sur la base de deux ou trois doses.

Merck a déclaré dans un communiqué que, lors de récentes discussions, la Food and Drug Administration des États-Unis s'est inquiétée du fait qu'un schéma à dose unique pourrait être moins efficace ou moins durable et que des essais cliniques seraient nécessaires.

Le fabricant de médicaments a déclaré avoir reçu des commentaires similaires de la part des régulateurs européens et a noté que la plupart des pays développés de l'Union européenne, y compris le Danemark, que le HHS a utilisé comme modèle pour ses changements de vaccins, ne le recommandent pas.

Merck a enregistré 2,4 milliards de dollars de ventes de Gardasil aux États-Unis en 2024.

Le Vaccine Integrity Project a publié l'année dernière un examen des recommandations concernant les vaccins contre la grippe, le COVID-19 et le VRS, et a récemment publié un examen des preuves concernant l'utilisation des vaccins contre l'hépatite B. La directive de longue date selon laquelle tous les nouveau-nés doivent être vaccinés a été annulée par le HHS le mois dernier.

Le projet d'intégrité des vaccins est soutenu par la fondation Alumbra Innovations, créée par la philanthrope Christy Walton, et n'accepte aucun financement de l'industrie pharmaceutique, a précisé Michael Osterholm.