Un groupe d'anciens employés d'OpenAI soutient l'action en justice de Musk visant à stopper la restructuration d'OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Anna Tong

Une douzaine d'anciens employés d'OpenAI ont déposé vendredi un dossier juridique soutenant le procès intenté par lecofondateur Elon Musk ( ) en vue de maintenir le statut d'organisation à but non lucratif d'OpenAI, marquant ainsi le dernier développement dans le conflit sur l'avenir de la société d'intelligence artificielle.

Les dirigeants d'entreprise veulent donner le contrôle aux investisseurs, ce qui suscite de nombreuses inquiétudes et une action en justice de la part de M. Musk et d'autres personnes qui affirment que les intérêts commerciaux doivent être subordonnés à des objectifs humanitaires.

L'année dernière, M. Musk, qui est également directeur général du constructeur de voitures électriques Tesla TSLA.O , a intenté un procès à OpenAI et à son directeur général Sam Altman , accusant OpenAI de s'être éloignée de sa mission fondatrice - développer l'IA pour le bien de l'humanité, et non pour le profit des entreprises. OpenAI et Altman ont nié les allégations.

Dans leur plainte déposée vendredi devant le tribunal fédéral, les anciens employés affirment que le fait de priver l'organisation à but non lucratif de son rôle de contrôle constituerait une "violation fondamentale" de sa mission, puisqu'elle perdrait le contrôle de l'entité à but lucratif chargée du développement de l'intelligence artificielle.

Les anciens employés d'OpenAI, qui ont déclaré avoir occupé des postes techniques et de direction au sein de l'entreprise, ont affirmé que le contrôle de l'organisation à but non lucratif était essentiel à sa stratégie globale et que, lorsqu'ils travaillaient dans l'entreprise, les dirigeants d'OpenAI avaient souligné à plusieurs reprises l'importance de la structure dans la capacité d'OpenAI à mener à bien sa mission. La structure a également facilité le recrutement, et de nombreux employés ont rejoint l'entreprise parce qu'ils étaient inspirés par la mission de l'organisation à but non lucratif, ont-ils déclaré.

OpenAI a fait valoir qu'elle devait supprimer le rôle de contrôle de l'organisation à but non lucratif afin de lever des fonds auprès des investisseurs. L'association conservera une participation dans OpenAI qui prendra de plus en plus de valeur au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise, enrichissant ainsi l'association de ressources importantes pour mener à bien sa mission, selon l'entreprise.

Dans un communiqué, OpenAI a déclaré que la transition n'affecterait pas sa mission: "Notre conseil d'administration a été très clair: notre organisation à but non lucratif n'ira nulle part et notre mission restera la même

Musk et Altman ont cofondé le fabricant de ChatGPT OpenAI en 2015, mais Musk a quitté l'entreprise avant qu'elle ne devienne une star de la technologie. L'opposition de Musk au changement de structure a conduit au procès actuel, et les deux parties devraient entamer un procès devant jury au printemps de l'année prochaine .

Récemment, Musk a également créé sa propre entreprise d'IA, xAI, en 2023, et Altman prétend que Musk a essayé de ralentir un concurrent.

OpenAI, quant à elle, subit la pression des investisseurs pour modifier sa structure. Pour obtenir une levée de fonds de 40 milliards de dollars, OpenAI doit achever sa transition d'ici la fin de l'année . .