Un groupe américain spécialisé dans le voyage met en garde : la fermeture de l'aéroport de Newark au trafic international pourrait coûter 8 milliards de dollars par an

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Un groupe représentant le secteur du tourisme américain a déclaré vendredi que le retrait des agents des services d'immigration de l'aéroport de Newark causerait un « préjudice immédiat et durable » et pourrait coûter à l'économie américaine 8 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) par an en dépenses touristiques.

L'U.S. Travel Association a souligné que les agents des douanes américains de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, près de New York, traitent chaque année le retour de 5 millions d'Américains.

« Des millions de visiteurs internationaux seront confrontés aux mêmes perturbations, et à quelques semaines de la Coupe du monde de la FIFA, l’atteinte à la réputation des États-Unis en tant que destination accueillante serait considérable et durable », a déclaré le groupe.