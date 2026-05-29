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Un groupe américain spécialisé dans le voyage met en garde : la fermeture de l'aéroport de Newark au trafic international pourrait coûter 8 milliards de dollars par an
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 15:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe représentant le secteur du tourisme américain a déclaré vendredi que le retrait des agents des services d'immigration de l'aéroport de Newark causerait un « préjudice immédiat et durable » et pourrait coûter à l'économie américaine 8 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros) par an en dépenses touristiques.

L'U.S. Travel Association a souligné que les agents des douanes américains de l'aéroport de Newark, dans le New Jersey, près de New York, traitent chaque année le retour de 5 millions d'Américains.

« Des millions de visiteurs internationaux seront confrontés aux mêmes perturbations, et à quelques semaines de la Coupe du monde de la FIFA, l’atteinte à la réputation des États-Unis en tant que destination accueillante serait considérable et durable », a déclaré le groupe.

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