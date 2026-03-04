Un grand groupe technologique soutient Anthropic dans son combat contre le Pentagone, alors que les investisseurs s'efforcent de désamorcer le conflit sur les garanties de l'IA

* Les investisseurs demandent à Anthropic de limiter les retombées de son différend avec le Pentagone sur les garanties en matière d'IA

* La désignation comme "risque pour la chaîne d'approvisionnement" pourrait avoir un impact sur les activités d'Anthropic bien au-delà du gouvernement

* Certains investisseurs soutiennent la position d'Anthropic, ce qui renforce la notoriété de l'outil Claude auprès des consommateurs

* Anthropic refuse la demande du Pentagone d'abandonner les mesures de protection de l'IA

* Les discussions entre le Pentagone et Anthropic se poursuivent, selon une source

(Reformulation avec le soutien d'un groupe industriel à Anthropic, ajout du refus de commentaire du Pentagone et de précisions sur la position d'OpenAI) par Deepa Seetharaman, Karen Freifeld, Krystal Hu et Jeffrey Dastin

Un grand groupe de l'industrie technologique composé des principaux bailleurs de fonds d'Anthropic, Amazon et Nvidia, a exprimé mercredi son inquiétude quant à la décision du Pentagone de déclarer la société d'intelligence artificielle comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, alors que d'autres investisseurs se sont empressés de contenir les retombées de la lutte du laboratoire avec le département de la défense des États-Unis.

Dans une lettre datée du mercredi , le Conseil de l'industrie des technologies de l'information, qui compte parmi ses membres Nvidia NVDA.O , Amazon.com AMZN.O , Apple AAPL.O et OpenAI, a déclaré: "Nous sommes préoccupés par les informations récentes concernant la décision du ministère de la guerre d'imposer une désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement en réponse à un différend en matière de marchés publics". La lettre ne cite pas Anthropic. Ces derniers jours, le directeur général Dario Amodei a discuté de la question avec certains des principaux investisseurs et partenaires d'Anthropic, dont le directeur général d'Amazon.com

AMZN.O Andy Jassy, selon deux des personnes interrogées. Des sociétés de capital-risque telles que Lightspeed et Iconiq ont également été en contact avec les dirigeants d'Anthropic, ont indiqué les deux sources.

Lightspeed et Iconiq discutent également avec d'autres investisseurs de solutions potentielles, selon l'une des sources.

Certains investisseurs s'adressent également à leurs contacts au sein de l'administration Trump dans l'espoir d'apaiser les tensions, ont indiqué deux sources. Les discussions visent à éviter l'interdiction de l'utilisation de l'IA d'Anthropic par tous les contractants du Pentagone , ont déclaré les personnes.

Anthropic et le Pentagone poursuivent entre-temps des discussions, a déclaré l'une des personnes. Reuters n'a pas été en mesure de déterminer la teneur de ces discussions. Le président américain Donald Trump a demandé à Anthropic d'aider le gouvernement à éliminer progressivement ses systèmes d'intelligence artificielle. Le Pentagone s'est refusé à tout commentaire. Les investisseurs, dont Amazon, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Anthropic et le ministère de la Défense, que l'administration Trump a rebaptisé "Department of War", sont en conflit depuis des mois sur la manière dont l'armée peut utiliser sa technologie sur le champ de bataille. L'affrontement est largement considéré comme un référendum sur le degré de contrôle que les entreprises d'IA peuvent avoir sur la technologie qu'elles ont construite, des systèmes qu'elles espèrent pouvoir transformer l'éducation, les services publics et d'autres aspects de la société.

Le Pentagone a poussé les entreprises d'IA à abandonner les lignes rouges en faveur du respect d'une clause d'utilisation conforme à toutes les lois. Anthropic a toutefois refusé de lever ses interdictions concernant l'utilisation de son IA Claude pour alimenter des armes autonomes et la surveillance de masse aux États-Unis.

Anthropic a été la première entreprise d'IA à travailler avec des informations classifiées par le biais d'un accord de fourniture via le fournisseur de cloud Amazon.

OpenAI a déclaré vendredi qu'elle avait conclu son propre accord confidentiel avec le Pentagone et qu'Anthropic ne devait pas être considérée comme un risque pour le ministère.

"Nos lignes rouges étaient les mêmes que celles d'Anthropic, c'est-à-dire, à ce stade, pas de surveillance domestique et pas d'utilisation de l'IA pour des armes autonomes", a déclaré Connie LaRossa, qui travaille sur la politique de sécurité nationale chez OpenAI, lors d'une table ronde à la conférence Aspen Digital en Californie du Nord, mercredi.

"Nous travaillons actuellement à la suppression de la désignation de risque sécuritaire d'Anthropic. Cela ne devrait pas être appliqué à un homologue de l'industrie américaine qui dispose d'un outil aussi important."

RISQUES DE FINANCEMENT Lors des entretiens avec les dirigeants d'Anthropic, les investisseurs ont réitéré leur soutien au laboratoire d'IA basé à San Francisco tout en exprimant leur désir de trouver une solution avec le Pentagone, ont déclaré les sept personnes. Certains investisseurs ont déclaré à Reuters qu'ils étaient frustrés par le fait que le directeur général Amodei se soit mis à dos les représentants du Pentagone au lieu de les cultiver. " C'est un problème d'ego et de diplomatie", a déclaré l'une des personnes informées de l'affaire.

À ce stade, selon certains investisseurs, Amodei ne peut être considéré comme capitulant devant l'administration sans s'aliéner un noyau d'employés et de consommateurs qui ont afflué vers Anthropic en raison de sa position.

M. Amodei, qui n'a pas répondu à une demande de commentaire, a déclaré qu'Anthropic ne pouvait "en toute conscience accéder à leur demande". S'adressant aux investisseurs mardi en fin de journée, M. Amodei a déclaré que l'entreprise "continuerait à travailler pour trouver une solution avec le ministère de la Guerre".

Les investisseurs qui prennent position dans les discussions avec le Pentagone veulent aider Anthropic à éviter d'être désigné comme "risque de la chaîne d'approvisionnement" par le gouvernement américain, ce qui, s'il était mis en œuvre, pourrait porter un coup sévère aux ventes de la startup aux entreprises, qui sont en pleine croissance.

La demande a augmenté pour les produits d'Anthropic tels que le chatbot Claude et l'assistant de codage Claude Code. Claude a été l'application gratuite la plus téléchargée dans l'App Store d'Apple lundi, dépassant ChatGPT d'OpenAI. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a déclaré qu'une telle désignation de risque obligerait tous les contractants du gouvernement à cesser d'utiliser la technologie d'Anthropic dans le cadre de leurs activités. Anthropic a publiquement réagi aux commentaires de M. Hegseth, affirmant qu'il n'a pas l'autorité statutaire pour bloquer l'utilisation de son IA en dehors des contrats de défense. Le Pentagone n'a pas répondu à une demande de commentaire sur l'affirmation d'Anthropic. Anthropic a également déclaré vendredi qu'elle contesterait devant les tribunaux toute désignation de risque pour la chaîne d'approvisionnement.

Néanmoins, certains investisseurs craignent que cette querelle n'effraie des clients potentiels qui cherchent à éviter d'être dans le collimateur de l'administration, a déclaré l'une des personnes interrogées. Ces inquiétudes surviennent à un moment critique pour la startup. Anthropic a levé des dizaines de milliards de dollars sur la base d'attentes élevées concernant ses ventes aux entreprises, qui représentent environ 80 % des revenus d'Anthropic , a déclaré la startup. Le succès des futures ventes d'actions, y compris son introduction en bourse largement anticipée , dépend de la capacité d'Anthropic à continuer à développer ses revenus d'entreprise. Anthropic est en train de permettre à ses employés de vendre des actions à des investisseurs, et l'entreprise a déjà déclaré qu'elle n'avait pas encore pris de décision quant à son introduction en bourse.

Le chiffre d'affaires d'Anthropic, c'est-à-dire le chiffre d'affaires annuel prévu sur la base des données actuelles, s'élève à environ 19 milliards de dollars, selon l'une des personnes interrogées, contre 14 milliards de dollars il y a quelques semaines. La pression des investisseurs est survenue alors que plusieurs agences gouvernementales américaines ont commencé à mettre fin à leur utilisation de la technologie d'Anthropic, le département d'État passant à son rival OpenAI, suite à l'ordre donné par Trump vendredi de cesser l'utilisation d'Anthropic dans les six mois.