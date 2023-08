Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Un gérant de Capital Four retourne chez Bankinvest information fournie par Newsmanagers • 23/08/2023 à 10:30

(NEWSManagers.com) - Anders Preisler Skovgaard est retourné dans la société de gestion danoise Bankinvest où il travaillait comme analyste obligataire, rapporte AMWatch. Il sera désormais gérant dans l’équipe investment grade. Anders Preisler Skovgaard quitte ainsi Capital Four, société danoise spécialisée dans le crédit, où il était vice président. A lire aussi: Capital Four s’établit à New York