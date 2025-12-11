Un fondeur de zinc chinois rompt son contrat avec la mine de Teck en Alaska en raison des droits de douane, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Amy Lv et Ernest Scheyder

Zhuzhou Smelter Group 600961.SS , l'une des plus grandes fonderies de zinc de Chine, a rompu un contrat d'approvisionnement avec la mine Red Dog de Teck Resources TECKb.TO en Alaska au début de l'année en raison de tarifs douaniers élevés alimentés par la guerre commerciale entre Pékin et Washington, ont déclaré à Reuters deux sources familières de l'affaire.

La société Teck, basée à Vancouver, fournit du concentré de zinc provenant de Red Dog, l'une des plus grandes mines de zinc au monde, à des clients internationaux, notamment en Asie.

Les deux plus grandes économies du monde ont imposé des droits de douane à trois chiffres sur les produits importés l'une de l'autre au plus fort de la guerre commerciale au début de l'année.

Les deux pays sont parvenus à une trêve commerciale et ont réduit les droits de douane considérables après plusieurs cycles de négociations commerciales et une rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, en Corée du Sud à la fin du mois d'octobre. Mais les tarifs réciproques à deux chiffres existants rendent toujours difficile pour les fonderies chinoises d'importer du concentré de zinc des États-Unis, a déclaré la première source.

"Tant que les droits de douane sont en place, il est impossible d'importer du concentré de zinc des États-Unis", a déclaré la première source, ajoutant que cela s'applique également aux importations de concentré de plomb.

Les deux sources ont requis l'anonymat car elles ne sont pas autorisées à parler de questions commerciales sensibles.

Le Zhuzhou Smelter Group a eu du mal à honorer le contrat avec Teck dans le contexte des droits de douane actuels et a dû payer des frais de rupture, a déclaré la première source, tout en refusant de divulguer les détails de ces frais.

Zhuzhou Smelter, une filiale de l'entreprise publique China Minmetals, et Teck n'ont pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Selon la première source, la fonderie de zinc chinoise achète généralement 30 % du concentré dont elle a besoin à l'étranger. La Chine n'a importé que 2 kilogrammes de concentré de zinc des États-Unis au cours des 10 premiers mois de cette année, contre 78 871 tonnes au cours de la période correspondante en 2024, selon les données des douanes. Cependant, les importations totales de concentré de zinc de la Chine de janvier à octobre ont bondi de 37 % en glissement annuel, selon les données des douanes.

Zhuzhou Smelter, dont le siège se trouve dans la province du Hunan, dans l'est de la Chine, dispose d'une capacité de production de produits en zinc de 680 000 tonnes métriques par an.