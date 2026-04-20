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Un expert indépendant nommé pour le projet d'OPRA de Prodways
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 07:47

Prodways annonce que son Conseil d'administration a décidé de désigner le cabinet Kling & Giné, représenté par Teddy Guérineau, en qualité d'expert indépendant, dans le cadre de son projet d'offre publique de rachat d'actions (OPRA) pour un montant de 20 MEUR.

Pour rappel, le Conseil a annoncé le 20 mars ce projet d'OPRA financée par une part significative du produit de cession de son activité Software, sous réserve de l'approbation de cette cession par l'AG du 24 avril et de la réalisation de cette transaction.

Le spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle précise que l'expert indépendant aura pour mission d'établir un rapport sur les conditions de l'OPRA, dont les conclusions devront être présentées sous la forme d'une attestation d'équité.

Le comité d'offre, composé de trois membres indépendants du conseil d'administration, sera chargé de suivre les travaux de l'expert indépendant et de préparer un projet d'avis motivé du Conseil d'administration.

Le principe et les modalités du projet d'OPRA seront précisés ultérieurement et soumis à l'approbation de l'AG annuelle et à l'obtention de la déclaration de conformité de l'AMF. Prodways communiquera en temps utile sur le calendrier et les prochaines étapes de l'opération.

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