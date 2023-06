Un ETF sur la musique va bientôt voir le jour

- Le prochain tube à la mode dans le petit monde des ETF sera peut-être un produit sur le secteur de la musique. Le développeur d’indices américain EQM Indexes vient de lancer l’indice MUSQ Global Music Industry, exposé à tout ce qui concerne la musique. Cela concerne le streaming musical, le contenu et la distribution de musique, les événements musicaux en direct et la billetterie, la radio par satellite et la radiodiffusion, et les équipements et technologies musicales.La société américaine Exchange Traded Concepts a acheté une licence de l’indice pour réaliser un ETF, dont la sortie est prévue prochainement. A lire aussi: Passe d’armes sur le marché des ETF Les composants de l’indice sont pondérés en fonction de leur capitalisation boursière américaine et de leurs caractéristiques de liquidité. L’indice compte actuellement 49 noms, dont : Universal Music, Warner Music, Live Nation, Spotify, Sony Music, Hybe et SM Entertainment.L’indice a été conçu en collaboration avec David Schulhof, expert de l’industrie musicale, PDG et fondateur de MUSQ. « L’indice MUSQ Global Music Industry Index est le premier indice officiel de l’industrie de la musique à refléter les performances de l’industrie mondiale de la musique. Pour les investisseurs qui recherchent une exposition aux entreprises musicales mondiales dans l’ensemble de l'écosystème de l’industrie musicale, cet indice constitue une solution pratique », estime-t-il.

Laurence Marchal