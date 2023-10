Un épargnant européen sur deux envisage d’avoir davantage recours aux ETF ESG

La rapide croissance des encours des ETF ESG en Europe ne semble pas être uniquement le fait des investisseurs professionnels : le retail aussi s’intéresse à la classe d’actifs, comme le révèle une étude réalisée par Invesco auprès 5.500 épargnants particuliers issus de sept pays européens (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Suède et Suisse). Selon ce sondage, 71% des investisseurs qui disposent d’une exposition à des stratégies responsables utilisent le véhicule ETF et ce, pour 37% de leur portefeuille en moyenne. Des proportions qui se révèlent légèrement inférieures en France, avec 67% des épargnants responsables qui optent pour les ETF ESG à hauteur de 36% de leurs encours.

Plusieurs freins à une plus grande diffusion de ces produits sont identifiés : le manque de connaissances sur les options d’investissement disponibles (32% des Européens et 28% des Français) devance ainsi le fait de préférer, de base, une approche active pour l’investissement ESG (environ 27% des répondants). L’offre doit aussi continuer de s’étoffer car 19% des épargnants ne trouvent pas d’ETF qui corresponde à leurs valeurs. Dans l’ensemble des pays, ce sont les enjeux environnementaux qui attirent le plus l’attention des particuliers, devant les questions sociales et de gouvernance.

Au final, 51% des épargnants européens déclarent envisager d’augmenter leur exposition aux ETF ESG dans les trois prochaines années. S’ils trouvent le produit «parfait» (alignement aux valeurs, frais raisonnables, rendements préservés), ils se disent prêts à y allouer jusqu’à 34% de leur portefeuille (31% pour les Français). «Nous avons identifié un énorme potentiel de croissance pour les années à venir qui repose sur la nécessité d’éduquer les investisseurs aux ETF ESG, a déclaré Julien Valarcher, directeur vente ETF France chez Invesco dans un communiqué . C’est un défi majeur à relever pour notre industrie.»

Séverine Leboucher