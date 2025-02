"Un échec sur le conflit en Ukraine renforcerait les pressions inflationnistes" (Candriam)

(AOF) - "Nous maintenons une surpondération des actions mondiales, en adoptant une approche plus équilibrée entre les secteurs et les régions. L'Europe et la Chine, en particulier, suscitent un regain d'intérêt, car le rattrapage de ces régions n’est pas terminé", soutient Nadège Dufossé, Global Head of Asset Allocation au sein de Candriam. Sur les négociations de cessez-le-feu en Ukraine : "Les marchés considèrent la perspective de paix comme un catalyseur positif pour l'euro et les actions européennes, en particulier si l'assouplissement des sanctions réduit le coût des matières premières."

La fin du conflit pourrait stabiliser la région, renforcer le commerce mondial et améliorer la confiance des investisseurs. À l'inverse, un échec serait susceptible, selon elle, de renforcer les pressions inflationnistes et les primes de risque géopolitiques.

Sur les droits de douane, Nadège Dufossé considère qu'ils pourraient jouer un rôle déstabilisateur vis-à-vis des marchés financiers. En mettant l'accent sur la relocalisation des industries, la protection de l'emploi domestique et la correction des déséquilibres commerciaux, cette politique pourrait également affecter les chaînes logistiques mondiales.

"Il est possible que les droits de douane, notamment ceux visant la Chine et l'Europe, dopent la volatilité des actions, des obligations et des devises", prévient-elle.