Un document révèle que l'administration Trump cherche à dynamiser les exportations américaines dans le domaine de l'IA grâce à des milliards de dollars de financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexandra Alper et Stephen Nellis

L'administration Trump prévoit de lancer jeudi un nouveau programme visant à inciter les entreprises étrangères à acheter des outils d'IA américains grâce à des milliards de dollars de financement à l'exportation, selon un document consulté par Reuters, alors qu'elle cherche à devancer la Chine dans la course à l'expansion mondiale de sa technologie. L'Export-Import Bank des États-Unis (EXIM) devrait approuver ce plan plus tard dans la journée de jeudi afin de financer les achats étrangers d'outils américains d'intelligence artificielle, selon une description d'une page du programme obtenue par Reuters. Dans le cadre de ce programme, qui fait suite à un décret signé par le président Donald Trump en juillet dernier, le département du Commerce devrait approuver des licences spécifiques pour les technologies d'IA sensibles, telles que les puces avancées comme celles fabriquées par Nvidia NVDA.O , avant que les accords de financement puissent être conclus.

Le soutien financier d'EXIM comprendrait des assurances et des garanties de prêt pour les transactions à moyen terme, ainsi que des prêts directs et des garanties de prêt pour les accords à long terme, selon le document. “L'initiative ExportAI renforce le leadership américain en matière d'IA en modernisant les outils de financement d'EXIM et en soutenant l'exportation de technologies d'IA américaines de confiance dans les industries d'avenir”, indique le document.

On ne sait pas encore exactement quels pays et quelles entreprises bénéficieront de ce nouveau programme, mais cette initiative montre que l’administration Trump continue de considérer les exportations américaines d’IA à l’échelle mondiale comme essentielles pour remporter la course à l’IA face à la Chine.

Le mois dernier, la société chinoise DeepSeek a publié un modèle d’IA gratuit et open source spécialement conçu pour les puces fabriquées par le chinois Huawei , une initiative qui, selon certains défenseurs de l’IA, montre que la Chine cherche à exercer une influence mondiale tant au niveau du matériel que des logiciels utilisés pour créer des systèmes d’IA.

Les modèles de DeepSeek se sont largement répandus au cours de l'année écoulée car ils rivalisent avec les capacités des modèles américains, bien que certaines entreprises américaines aient accusé DeepSeek de s'approprier leur technologie.

L'administration Biden avait interdit l'accès aux puces IA américaines de pointe fabriquées par Nvidia et AMD AMD.O à la Chine et à de nombreux pays considérés comme présentant un risque élevé de détournement de cette technologie de pointe vers la Chine, craignant que Pékin n'utilise cette technologie pour renforcer considérablement son armée.

Le conseil d'administration de l'EXIM doit se prononcer sur ce programme plus tard dans la matinée de jeudi.