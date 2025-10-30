Un document de l'UE montre que l'UE souhaite impliquer les plateformes en ligne dans la lutte contre les menaces hybrides

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lili Bayer et Andrew Gray

Les plates-formes en ligne soumises à des règles européennes historiques en matière de technologie pourraient être tenues de détecter et de combattre les menaces hybrides en Europe, selon une proposition qui devrait être annoncée par la Commission européenne le mois prochain et dont Reuters a pris connaissance.

L'UE utilise le terme "menaces hybrides" pour désigner des attaques coordonnées faisant appel à une combinaison de mesures économiques, technologiques ou autres qui ne relèvent pas de la guerre proprement dite. Il peut s'agir de campagnes de désinformation ou de l'utilisation des médias sociaux pour contrôler le discours politique.

Le document, connu sous le nom de Bouclier européen pour la démocratie, s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Union européenne pour contrer la manipulation et l'interférence des informations étrangères et pour protéger et promouvoir la démocratie dans l'ensemble des 27 pays de l'Union, en partie à cause de la désinformation russe.

En vertu de la loi sur les services numériques , entrée en vigueur l'année dernière, Google d'Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , X d'Elon Musk, TikTok et d'autres plateformes en ligne doivent faire davantage pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables sur leurs plateformes.

Elles pourraient être amenées à élargir leurs efforts dans le cadre du bouclier démocratique européen.

"La Commission préparera un protocole de crise DSA pour les menaces hybrides, afin de mieux détecter, dissuader et répondre aux incidents et aux crises, qui sera développé avec les plateformes en ligne, les autorités nationales et les parties prenantes concernées ", indique le document.

Le document invitera également les entreprises technologiques signataires du code de conduite sur la désinformation à analyser les menaces que représentent les deepfakes et les vidéos et médias générés par l'IA pour les élections, et à définir des mesures pour les contrer.

Parmi les signataires du code figurent Google, Microsoft, Meta et TikTok.

Henna Virkkunen, responsable des technologies de l'UE, devrait annoncer la proposition le 13 novembre, selon l'agenda de la Commission. Le calendrier et les détails pourraient encore changer d'ici là.