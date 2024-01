Un démarrage incertain en 2024

Amundi

Légère amélioration de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis et de l'indice PMI manufacturier en zone euro, faiblesse de l'indice composite PMI en Chine... Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les marchés ont enregistré de solides performances en 2023, à la suite d'un regain d'optimisme au cours du dernier trimestre. 83% des principales classes d'actifs que nous suivons ont dégagé des rendements positifs, contre seulement 20% en 2022. Les actions japonaises, nord-américaines et européennes ont mené la danse dans un contexte de baisse de l'inflation et de changement de politique des banques centrales. Les actions chinoises ont été à la traîne, les inquiétudes concernant la croissance économique ayant prévalu.

L'année 2024 a commencé de manière plus incertaine, les marchés réévaluant la trajectoire économique et politique à venir, suite aux données récentes. Pour le 1er semestre 2024, nous anticipons des risques de légère récession aux États-Unis et d'une croissance atone en Europe. Nous nous attendons à ce que les banques centrales commencent à réduire leurs taux en mai/juin.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :