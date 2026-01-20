 Aller au contenu principal
Un contrat et une nouvelle ligne de production pour Valeo
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 08:45

Valeo annonce avoir remporté un contrat majeur auprès d'un "constructeur automobile mondial haut de gamme", sans en préciser le nom, et inaugurer à cette occasion une nouvelle ligne de production automatisée.

Cette ligne sera dédiée à la fabrication en grande série de solutions intérieures basées sur la technologie IMSE (In-Mold Structural Electronics) de TactoTek, solutions qui "fusionnent l'éclairage et l'électronique en une structure unique, compacte et prête à l'emploi".

Cette approche "reflète la tendance actuelle du secteur automobile à créer des intérieurs où le design, la fonctionnalité et l'intelligence sont harmonieusement combinés", selon l'équipementier automobile français.

Avec cette nouvelle commande, Valeo totalise près d'un milliard d'euros de prises de commandes en éclairage intérieur enregistrées depuis 2024, notamment pour des solutions pixelisées, des lignes lumineuses et désormais des surfaces intelligentes.

"En combinant l'expertise de Valeo en éclairage et nos capacités industrielles avec la technologie IMSE, nous sommes en mesure de produire à grande échelle des systèmes intelligents et ultra-performants", met en avant Maurizio Martinelli, DG de la division Light de Valeo.

