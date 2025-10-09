 Aller au contenu principal
Un contrat aux Baléares pour une filiale de Cegedim
information fournie par Zonebourse 09/10/2025 à 07:45

Cegedim annonce que sa filiale Stacks Consulting e Ingeniería en Software a signé un contrat avec le Servei de Salut de les Illes Balears (Ib-Salut) pour implémenter, déployer et assurer le support du nouveau dossier médical électronique (DME) pour les soins primaires.

Ce projet stratégique repose sur la solution logicielle OMIap, dont le déploiement bénéficiera à l'ensemble de la population des îles Baléares à travers plus de 18 000 professionnels de santé exerçant en soins primaires et qui utilisent actuellement le système eSIAP.

'Ce marché public est attribué sur une durée de 36 mois et s'inscrit dans le cadre du plan de relance, de transformation et de résilience espagnol, financé par l'Union européenne à travers les fonds NextGenerationEU', précise le groupe de solutions informatiques.

