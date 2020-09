Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un consortium mené par Allianz négocie la reprise des activités d'Aviva en France, selon des sources Reuters • 24/09/2020 à 18:59









UN CONSORTIUM MENÉ PAR ALLIANZ NÉGOCIE LA REPRISE DES ACTIVITÉS D'AVIVA EN FRANCE, SELON DES SOURCES LONDRES/MUNICH/FRANCFORT (Reuters) - Un consortium formé par l'allemand Allianz et l'assureur-vie Athora Holding est en discussions avancées pour reprendre les activités en France de l'assureur britannique Aviva, qui seraient valorisées entre 2 et 3 milliards d'euros, a-t-on appris de sources proches du dossier. Axa, l'assureur mutualiste La Mondiale et l'italien Generali, entre autres, sont aussi intéressées par ces activités d'Aviva, qui vendent des contrats d'assurance-vie à des clients en France, ont dit les sources. Aviva travaille avec JPMorgan et Rothschild sur cette vente, selon les sources. Le groupe britannique a dit dans un communiqué être "au tout premier stade du développement de sa stratégie pour ses activités en Europe continentale et en Asie". Allianz, Athora, Axa, Generali et les banques concernées ont refusé de s'exprimer sur le sujet. (Pamela Barbaglia, Alexander Huebner et Arno Schuetze, avec Carolyn Cohn, Maya Nikolaeva et Stephen Jewkes; version française Nicolas Delame et Bertrand Boucey)

