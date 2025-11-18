 Aller au contenu principal
Un commissaire de la FDA rejoint le conseil de UnitedHealth
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 16:02

UnitedHealth Group annonce l'arrivée au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat, de Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis de 2017 à 2019.

'Le Dr Gottlieb s'est fait connaître pour promouvoir la transparence, renforcer la sécurité des patients et élargir le choix des consommateurs', met en avant la compagnie d'assurance et de services de santé.

'Il a mené des initiatives pour moderniser la réglementation afin de favoriser l'innovation médicale, promouvoir la concurrence sur le marché pharmaceutique, affronter l'épidémie d'opioïdes et freiner la consommation de tabac chez les jeunes', poursuit-elle.

Outre son action à la FDA, le Dr Gottlieb a occupé des postes aux Centers for Medicare & Medicaid Services et au comité fédéral de politique des technologies de l'information en santé. Médecin praticien, il est membre de la National Academy of Medicine.

