Un Chiffre d’Affaires en croissance (VIH et hors Covid) et un Résultat Net Comptable positif en 2023 - Le témoignage de la capacité d’ABL Diagnostics à exécuter et à faire avancer ses grands projets stratégiques

La société ABL Diagnostics annonce ses comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023.



Faits marquants :

Le résultat Net Comptable d’ABL Diagnostics au 31 décembre 2023 s’établit à 54 K€ contre 1 106 K€ en 2022. Le résultat 2022 a été porté par un surcroît d’activité exceptionnel dans un contexte de pandémie pendant laquelle la société a commercialisé des kits de dépistage.

Conformément à sa stratégie visant à être le leader de la médecine personnalisée en maladies infectieuses, ABL Diagnostics a poursuivi et renforcé son développement en 2023 sur son segment clé, le génotypage par séquençage du VIH / SIDA et co-infections.

En parallèle, ABL Diagnostics a poursuivi l’élargissement de sa gamme de produits DeepChek® qui cible principalement des applications infectieuses, virales et bactériennes.

Chiffre d’affaires :

Dans un contexte post-Covid, ABL Diagnostics a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de 5,6 M€, en baisse de 3,1 M€ par rapport à l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires retraité des ventes de kits de dépistage COVID 19 et hors effet non-récurrent est en hausse de 215 K€, soit une progression de 4% par rapport à 2022. Le chiffre d’affaires 2023 lié au COVID est inférieur à 1% de l’activité d’ABL Diagnostics.

Cette croissance hors effet exceptionnel et non-récurrent est portée principalement par les produits DeepChek® HIV, marché stratégique d’ABL Diagnostics, dont le nombre de clients récurrents a augmenté de 33% sur l’année 2023.