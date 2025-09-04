Un BPA trimestriel en haut de fourchette pour HPE
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 13:30
Le groupe d'équipements et de services informatiques a vu sa marge brute ajustée se contracter de 1,9 point à 29,9%, mais ses revenus s'accroitre de 19% (+18% à changes constants) pour atteindre un niveau record de 9,1 MdsUSD, tiré avant tout par ses divisions réseaux (+54%) et serveurs (+16%).
'L'acquisition de Juniper Networks (finalisée le 2 juillet) se voit déjà dans nos résultats, et davantage d'effet relutif sur les profits est attendu alors que nous travaillons pour capturer rapidement les synergies prévues et de nouvelles opportunités de marché', souligne sa CFO Marie Myers.
Pour l'ensemble de son exercice 2024-25, HPE indique anticiper un BPA ajusté compris entre 1,88 et 1,92 USD, une croissance de son profit opérationnel ajusté de 4 à 7%, ainsi qu'une progression de ses revenus de 14 à 16% à changes constants.
Valeurs associées
|22,855 USD
|NYSE
|+0,66%
A lire aussi
-
Statistiquement, septembre n’a pas bonne réputation sur les marchés boursiers, et ce n’est pas qu’une impression car depuis 1950, c’est en moyenne le pire mois pour les indices américains. Faut-il pour autant s’attendre à une chute systématique chaque année ? Ce ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - JPMorgan a dégradé jeudi sa recommandation sur le titre Getlink de 'surpondérer' à 'neutre', avec un objectif de cours ramené de 18 à 15 euros, expliquant s'inquiéter de l'effet de la remontée des rendements obligataires en Europe et du ralentissement ... Lire la suite
-
Le séisme de magnitude 6 qui a frappé dimanche soir l'Afghanistan a fait plus de 2.200 morts, selon le bilan actualisé jeudi par les autorités talibanes qui fait de loin de ce tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays. Dans les villages ... Lire la suite
-
Le taux de chômage en Suisse s'est légèrement accru en août, grimpant à 2,8% (contre 2,7% en juillet), a annoncé jeudi le ministère de l'économie, à l'heure où le pays alpin s'inquiète des répercussions des droits de douane américains sur l'emploi. Fin août, 132.105 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer