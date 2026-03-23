Un avion militaire colombien s'écrase après le décollage, faisant un mort et 77 hospitalisés

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* 1 mort et 77 personnes hospitalisées, selon le président

* La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête

* Modèle de Lockheed impliqué dans le récent crash en Bolivie

* La Colombie cherche à moderniser les modèles Lockheed vieillissants

(Mise à jour avec le nombre de morts et le nombre de personnes hospitalisées) par Luis Jaime Acosta, Iñigo Alexander et Sarah Morland

Au moins une personne a été tuée et 77 autres hospitalisées lorsqu'un avion de l'armée de l'air colombienne transportant 125 personnes s'est écrasé juste après le décollage dans le sud de la région amazonienne du pays lundi, ont indiqué les autorités.

L'état de plus de 40 personnes à bord n'a pas encore été confirmé, a déclaré le président Gustavo Petro dans un message sur X.

Le commandant de l'armée de l'air colombienne, Fernando Silva, a déclaré dans une vidéo publiée sur les médias sociaux que l'avion transportait 114 passagers et 11 membres d'équipage, et que les autorités enquêtaient toujours sur les causes de l'accident.

Le ministre de la défense Pedro Sanchez a déclaré plus tôt sur X que l'accident s'était produit alors que l'Hercules C-130 construit par Lockheed Martin LMT.N décollait de Puerto Leguizamo, à la frontière avec le Pérou, pour transporter des troupes.

Des images de la scène publiées par le média local BluRadio montrent d'épais panaches de fumée s'élevant de l'épave. Une vidéo montre l'avion se dirigeant vers le sol quelques secondes seulement après le décollage. BluRadio a déclaré que l'accident s'était produit à seulement 3 km (2 miles) d'un centre urbain.

Deux sources militaires avaient indiqué plus tôt à Reuters que 71 personnes avaient été sauvées de l'épave.

Un porte-parole de la société de défense américaine Lockheed Martin a déclaré que l'entreprise présentait ses condoléances aux personnes touchées par le crash et qu'elle s'engageait à aider la Colombie dans le cadre de l'enquête sur l'incident.

MODERNISER L'ARMÉE

Dans un message précédent sur X, Petro a critiqué les obstacles bureaucratiques qui retardaient ses projets de modernisation de l'armée.

"Je ne tolérerai plus aucun retard; c'est la vie de nos jeunes qui est en jeu", a-t-il déclaré. "Si les responsables administratifs civils ou militaires ne sont pas à la hauteur de ce défi, ils doivent être démis de leurs fonctions."

Plusieurs candidats à l'élection présidentielle colombienne du 31 mai prochain ont exprimé leurs condoléances aux familles des soldats blessés sur les réseaux sociaux et ont demandé l'ouverture d'une enquête.

Le commandant général des forces armées colombiennes, Hugo Lopez, a promis de réagir avec "la plus grande responsabilité, humanité et transparence".

Les avions Hercules C-130 ont été lancés dans les années 1950 et la Colombie a acquis ses premiers modèles à la fin des années 1960. Plus récemment, elle a modernisé certains vieux C-130 avec des modèles plus récents envoyés par les États-Unis en vertu d'une loi autorisant le transfert d'équipements militaires usagés ou excédentaires.

Fin février, un autre Hercules C-130 appartenant à l'armée de l'air bolivienne s'est écrasé dans la ville populeuse d'El Alto, manquant de peu un quartier résidentiel.

Plus de 20 personnes sont mortes dans cet accident et 30 autres ont été blessées. Les billets de banque contenus dans la cargaison de l'avion se sont éparpillés dans toute la ville, provoquant des affrontements entre les habitants et les forces de sécurité.