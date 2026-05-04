Un avion de United Airlines percute un lampadaire lors de son atterrissage à l'aéroport de Newark

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires du NTSB au paragraphe 7) par Doyinsola Oladipo

Dimanche, un avion de United Airlines UAL.O a percuté un lampadaire lors de sa descente finale vers l'aéroport international de Newark, endommageant le poteau ainsi qu'un semi-remorque circulant sur une autoroute voisine, a déclaré l'Autorité portuaire de New York et du New Jersey.

Alors qu'il s'apprêtait à atterrir à l'aéroport international Newark Liberty, le vol 169 de United Airlines a heurté un lampadaire sur la New Jersey Turnpike vers 14 h, selon l'Administration fédérale de l'aviation (FAA). Le Boeing 767-400 a atterri sans encombre et arrivait de Venise, en Italie, a précisé la FAA.

“Notre équipe de maintenance évalue actuellement les dommages subis par l'appareil”, a déclaré un porte-parole de United. “Nous mènerons une enquête rigoureuse sur la sécurité du vol concernant cet incident et notre équipage a été retiré du service dans le cadre de cette procédure.”

L'Autorité portuaire a indiqué qu'aucun blessé n'était à déplorer à bord de l'avion, mais que des dommages mineurs avaient été constatés sur l'appareil. Le personnel de l'aéroport a inspecté la piste à la recherche de débris et les opérations ont rapidement repris leur cours normal, selon un porte-parole. Le conducteur du semi-remorque a été transporté à l'hôpital avec des blessures légères et a depuis reçu son autorisation de sortie, a ajouté l'Autorité portuaire. La FAA et le National Transportation Safety Board ont ouvert une enquête sur l'incident.

Un enquêteur du NTSB devrait arriver à Newark lundi, selon un porte-parole. L'agence a déclaré avoir ordonné à United Airlines de mettre en sécurité et de fournir à la fois l'enregistreur de conversations dans le cockpit et l'enregistreur de données de vol afin de faciliter l'enquête.