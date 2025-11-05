Un avion d'UPS s'écrase dans le Kentucky, des blessés sont signalés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

UPS UPS.N a annoncé mardi qu'un de ses avions avait été impliqué dans un accident à Louisville, dans le Kentucky.

L'aéroport abrite UPS Worldport, une plaque tournante mondiale pour les opérations de fret aérien de la société de livraison et son plus grand centre de traitement de colis au monde.

La police de Louisville a indiqué qu'elle répondait à des informations faisant état d'un accident d' avion et que des blessés avaient été signalés.