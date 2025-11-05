 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Un avion d'UPS s'écrase dans le Kentucky, des blessés sont signalés
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 00:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement du code d'emballage média en UPS-CRASH/, ajout d'une déclaration d'UPS)

UPS UPS.N a annoncé mardi qu'un de ses avions avait été impliqué dans un accident à Louisville, dans le Kentucky.

L'aéroport abrite UPS Worldport, une plaque tournante mondiale pour les opérations de fret aérien de la société de livraison et son plus grand centre de traitement de colis au monde.

La police de Louisville a indiqué qu'elle répondait à des informations faisant état d'un accident d' avion et que des blessés avaient été signalés.

Valeurs associées

UPS (UNITED PARCEL SER.) B
93,270 USD NYSE -0,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank