Un ancien de GAM prend la tête d’une nouvelle équipe actions monde chez Liontrust

Liontrust a annoncé le 30 mai l’arrivée de Mark Hawtin en tant que responsable de l’équipe des actions mondiales. Son recrutement avait déjà fait l’objet d’une communication en janvier. Mais à l’époque, son poste était celui de responsable de l’équipe Global Growth Equities. L’équipe actions mondiales devient la huitième équipe d’investissement de Liontrust.

Mark Hawtin vient de GAM investments, que Liontrust convoitait l’an dernier. Il y était directeur des investissements, responsable des actions mondiales, en charge des fonds actions monde long only et long/short. Avant de rejoindre GAM en 2008, l’investisseur était associé et gérant de portefeuilles chez Marshall Wace Asset Management. Il gérait l’un des plus gros hedge funds d’Europe dans les technologies, les médias et les télécommunications.

David Goodman, Kevin Kruczynski et Pieran Maru, qui faisaient partie de l’équipe de Mark chez GAM, ont également rejoint l’équipe actions monde de Liontrust.

L’équipe prend en charge la gestion d’une gamme de stratégies d’actions internationales de Liontrust. Mark Hawtin et David Goodman ont également été nommés gérants par délégation du fonds GAM Star Alpha Technology Fund, qui sera transféré à Liontrust en temps voulu.

Laurence Marchal