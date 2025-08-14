Un adulte diabétique américain sur quatre a utilisé un médicament GLP-1 l'année dernière, révèle une enquête

Plus d'un adulte américain sur quatre souffrant de diabète a utilisé l'année dernière l'un des médicaments injectables qui ciblent la protéine GLP-1, ont indiqué jeudi les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies.

Les médicaments GLP-1 Mounjaro d'Eli Lilly LLY.N et Ozempic de Novo Nordisk NOVOb.CO , extrêmement populaires et efficaces, sont approuvés aux États-Unis pour le traitement du diabète de type 2. Ils sont vendus sous les noms de Zepbound et Wegovy, respectivement, pour la perte de poids et sont en cours de test pour d'autres pathologies.

L'utilisation des médicaments injectables était la plus élevée chez les adultes diabétiques âgés de 50 à 64 ans (33,3 %), ce qui reflète la charge de morbidité plus importante dans ce groupe, selon le rapport.

Un quart ou 25,3 % des adultes diabétiques âgés de 18 à 34 ans ont déclaré utiliser un médicament GLP-1, tandis que le taux d'adoption était de 20,8 % chez les personnes âgées de 65 ans et plus.

Les données proviennent d'une enquête annuelle nationale représentative des adultes américains âgés de 18 ans et plus, menée en personne et avec un suivi par téléphone en 2024.

En 2024, pour la première fois, il a été demandé aux participants à l'enquête annuelle souffrant de diabète s'ils utilisaient les produits phares de Lilly ou de Novo ou d'autres médicaments GLP-1 pour réduire leur taux de glycémie ou perdre du poids.

Ces médicaments imitent l'activité d'une hormone qui régule la glycémie, ralentit la digestion et aide les gens à se sentir rassasiés plus longtemps.

Les fabricants de médicaments Lilly et Novo ont été critiqués pour le coût de ces traitements, dont le prix de vente est d'environ 1 000 dollars pour un mois d'approvisionnement.

Selon le rapport, environ 31 % des participants à l'enquête qui ont déclaré utiliser de l'insuline ont également déclaré utiliser des médicaments GLP-1, tout comme environ 28 % des patients qui utilisaient des médicaments oraux pour contrôler leur glycémie, ce qui indique que ces traitements sont intégrés dans des régimes combinés.

Les adultes hispaniques atteints de diabète affichent le taux le plus élevé d'utilisation de GLP-1, soit 31,3 %, suivis par les adultes noirs non hispaniques et les adultes blancs non hispaniques, avec 26,5 % et 26,2 % respectivement, selon l'enquête.

Seuls 12,1 % des adultes asiatiques non hispaniques atteints de diabète ont utilisé ces médicaments, ce qui peut refléter des disparités dans l'accès ou l'adoption de ces thérapies.