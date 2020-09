Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Un accord amical entre Suez et Veolia pas exclu, selon le directeur de la CDC Reuters • 07/09/2020 à 10:22









PARIS, 7 septembre (Reuters) - Le directeur de la Caisse des dépôts n'a pas exclu lundi qu'un accord amical entre Suez SEVI.PA et Veolia VIE.PA soit "préparé". "La création d'un champion national nous semble une bonne chose (...) Il est possible qu'un accord amical soit préparé", a déclaré Eric Lombard, lors d'une conférence de presse en ligne. Veolia a proposé à Engie ENGIE.PA de racheter la quasi-totalité de sa participation dans Suez, soit 29,9%, pour environ 2,9 milliards d'euros, mais le groupe dirigé par Jean-Pierre Clamadieu a jugé ce prix insuffisant. La CDC est actionnaire de Veolia à hauteur de 5,7% selon des données à fin juin disponibles sur le site du groupe de services aux collectivités. (Maya Nikolaeva, édité par Nicolas Delame et Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.50% SUEZ Euronext Paris +0.76% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.84%