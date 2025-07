Umicore: le marché salue le relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Umicore signe de loin la plus forte hausse de l'indice BEL 20 dans des volumes nourris mardi à la Bourse de Bruxelles suite au relèvement de ses objectifs annuels.



Le titre gagne plus de 9% vers 10h15, dans des volumes déjà supérieurs à ceux enregistrés sur chacune des dernières semaines. Il revient ainsi à des plus hauts de quasiment un an. Au même moment, le BEL grappille 0,1%.



A la suite d'un 'excellent début d'année' au premier trimestre, le groupe belge, spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage, indique que ses performances sont restées très solides tout au long du premier semestre.



Il mentionne la performance plus forte que prévu de sa branche de production de catalyseurs, un environnement de prix des métaux favorable, ainsi que les fortes contributions issues des gains d'efficacité.



Dans ce contexte, Umicore s'attend à ce que son Ebitda ajusté pour le premier semestre soit légèrement supérieur à 420 millions d'euros, alors que le consensus vise 382 millions d'euros.



Umicore vise par ailleurs un Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'année 2025 entre 790 et 840 millions d'euros, contre une prévision précédente de 720 à 780 millions d'euros.



A titre de comparaison, les analystes anticipaient jusqu'ici un résultat de 750 millions d'euros.



Pénalisé par des performances décevantes et par la perspective de nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis, le titre avait atteint au mois d'avril des plus bas depuis 2009, avant de se reprendre de plus de 83% depuis.





