Umicore: en tête de l'indice STOXX 600, Goldman en soutien

(CercleFinance.com) - Umicore signe de loin la plus forte progression de l'indice STOXX Europe 600 mardi dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Goldman Sachs, qui se dit de plus en plus confiant sur le rapport risque/rendement du titre.



Peu avant 12h00, l'action du groupe belge de matériaux industriels grimpe de 13% pour revenir à des niveaux qui n'avaient plus été atteints depuis septembre dernier.



Dans sa note de recherche, Goldman justifie son optimisme par la vision selon lui plus réaliste affichée par la direction de la société quant à la réalité du marché des matériaux pour batteries, ainsi que par sa stratégie désormais davantage focalisée sur la rentabilité que sur la croissance.



La banque d'affaires américaine se dit par ailleurs plus confiante sur la capacité d'Umicore à signer des contrats d'achat ferme de type 'take-or-pay' (à prendre ou à payer) dans les batteries.



La firme new-yorkaise ajoute s'attendre à une amélioration des résultats du groupe à la faveur de la remontée des prix des métaux et à un assainissement de sa structure bilantielle à l'approche de 2026.



Goldman Sachs, qui relève ses prévisions de résultats pour 2025, 2026 et 2027, relève en conséquence sa recommandation de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours à 12 mois rehaussé de 8,4 à 16 euros, représentant un potentiel d'appréciation de l'ordre de 56%.





Valeurs associées UMICORE 11,690 EUR Euronext Bruxelles +14,16%