UMALIS GROUP : Lancement du premier réseau social des travailleurs indépendants, BizMe.fr

C'est le 4 septembre dernier que Umalis Group a annoncé le lancement commercial de sa filiale BizMe.

Le premier réseau social francophone des travailleurs indépendants

Si on ne considère que la population active des freelances en portage salarial, le potentiel de Bizme.fr est de 150 000 personnes. Mais à cela il faudrait ajouter des centaines de milliers d'auto-entrepreneurs ou de freelances en SASU ou EURL. Le public des travailleurs indépendants de Bizme.fr est donc de plus d'1 millions de personnes et beaucoup plus si l'on raisonne à l'échelle de la francophonie.

Accompagner et faciliter les apports de missions entre consultants indépendants

La pratique usuelle entre freelances est d'informer son réseau proche des opportunités de mission dont tel freelance a connaissance, en espérant un retour plus tard. Bizme.fr résulte de l'observation des pratiques commerciales d'apports d'affaires entre consultant. L'observation de ses pratiques a donné lieu à une modélisation dont la plate-forme Bizme.fr est le produit.

Pour Christian PERSON : “Si le Milliard d'Euros annuel de Chiffres d'Affaires du portage salarial avait résulté d'apports d'affaires entre consultant commissionné à 5%, le chiffre d'affaires de l'apport d'affaire dans ce seul secteur serait de plus de 50 Million d'Euros annuellement. Et il ne s'agit que du portage salarial ! ”.

Le modèle économique de BizMe.fr : abonnement et TOKEN ERC20

Pendant les 8 premiers mois, l'inscription et l'usage de la plate-forme BIZME sera gratuit. Par la suite, la société envisage un abonnement mensuel de 20 € par mois.

BizMe prévoit la création de 20 Millions de TOKENS, sans doute sur la Blockchain ethereum et son protocole ERC20. Un projet de ICO sera présenté à l'AMF en vue de l'obtention d'un visa. L'objectif de BIZME est la création d'un ALTCOIN du freelancing et une ICO de 10 M€. Ce TOKEN permettra aux utilisateurs de BIZME de payer leur abonnement mensuel et progressivement les commissions d'apports d'affaires entre pairs.

A propos du Groupe UMALIS

UMALIS GROUP SA est une société spécialisée dans le portage salarial à forte valeur ajoutée pour accompagner des experts souhaitant développer une activité professionnelle sécurisée en toute indépendance en bénéficiant des avantages du statut de salarié.

Créée en octobre 2008 par Christian Person et faisant partie du groupe EDERN SAS, UMALIS GROUP SA est cotée sur le Marché Euronext Access Paris et la bourse de Stuttgart /Mnémonique : MLUMG - Code ISIN : FR0011776889 / Contact : contact@umalis.fr

