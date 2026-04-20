Ulta progresse, Jefferies voit profil un profil risque-rendement attractif
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 16:17
En début de séance américaine, l'action de la chaîne de magasins concurrente de Sephora aux Etats-Unis progresse de 0,9% à 558,4 dollars, à comparer avec un repli de 0,2% au même moment pour l'indice S&P 500.
Dans une note parue dans la matinée, Jefferies indique avoir relevé sa recommandation de "conserver" à "achat" avec un objectif de cours établi à 700 dollars.
Le broker étaye son optimisme par la reprise du marché de la beauté, porté par un regain d'intérêt pour le maquillage, une catégorie clé pour l'enseigne.
Il met aussi en évidence le renouvellement de son offre et une accélération de l'arrivée de nouveautés dans le catalogue de produits, ce qui devrait permettre à Ulta de mieux capter le cycle de redressement, de son point de vue.
Vers une poursuite des parts de marché
Jefferies mentionne également des prévisions de frais généraux et administratifs (SG&A) revenues à des niveaux jugés "plus réalistes", réduisant les risques sur les marges et offrant une meilleure visibilité sur la rentabilité.
Dans une note séparée, Goldman Sachs réitère quant à lui sa recommandation d'achat assortie d'une cible de 689 dollars à 12 mois.
La banque new-yorkaise explique que depuis le début du trimestre, les indicateurs d'activité de Ulta Beauty sont bien orientés: plus de recherches en ligne, plus de trafic et des ventes en hausse.
La firme s'attend ainsi à ce que la croissance du groupe se poursuivre en 2026, à la faveur de la bonne santé du marché des cosmétiques, de nouveaux lancements et d'investissements dans le marketing et le service client devant permettre d'attirer plus de clients et de gagner des parts de marché.
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